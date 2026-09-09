Bakır rekora koşuyor: Gözler 15 bin dolarda

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Bakır fiyatları, ABD dışındaki piyasalarda arz sıkışıklığının gündemde kalmasıyla rekor seviyenin hemen altında işlem gördü. Londra Metal Borsası'nda bakır yüzde 0,55 düşüşle ton başına 14 bin 628 dolara geriledi.

Metal, işlemler sırasında 14 bin 779 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır kontratı ise yüzde 0,44 artarak ton başına 110 bin 740 yuana yükseldi.

15 bin dolar beklentisi

Analistler, bakır fiyatlarının bu hafta ton başına 15 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. COMEX bakır stokları 723 bin 275 tona çıkarken fon yöneticilerinin uzun pozisyonları yaklaşık 5 yılın en yüksek seviyelerine yaklaştı.

Section 232 soruşturmasının başlamasından bu yana ABD'ye 1,2 milyon tonun üzerinde bakır girişi gerçekleşti. ING, bakırdaki yükselişin politika kaynaklı olduğunu belirtti. Kurum, gümrük tarifelerinin ertelenmesi halinde fiyatlarda sert bir düzeltme yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Çin'de üretici fiyatları artışta

Dünyanın en büyük metal tüketicilerinden Çin'de fabrika çıkış fiyatları ağustos ayında yıllık yüzde 3,8 arttı. Londra Metal Borsası'nda alüminyum yüzde 0,25, çinko yüzde 0,56, kurşun yüzde 0,16, nikel yüzde 1,08 ve kalay yüzde 0,11 geriledi.