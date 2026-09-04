Bakır tarihi zirveye yaklaştı: 10 haftalık yükseliş serisine yöneldi
Bakır fiyatları, azalan stoklar ve zayıflayan doların desteğiyle yükselişini sürdürdü. Londra Metal Borsasında bakır ton başına 14 bin 373 dolara çıkarak 14 bin 527 dolarlık tarihi zirveye yaklaşırken, üst üste 10. haftalık kazancına yöneldi.
Londra Metal Borsasında işlem gören bakır yüzde 0,3 artışla ton başına 14 bin 373 dolara çıktı. Fiyatlar, 14 bin 527,50 dolarlık tarihi zirveye yaklaştı.
ABD'nin bakır ithalatı temmuz ayında rekor seviyeye ulaşırken, Şanghay'daki bakır stokları yüzde 13 azalarak 63 bin tona geriledi. LME bakır stokları 475 ton düşerken, bin 550 tonluk stok çekme talimatı verildi.
Doların faiz artışı beklentilerindeki azalmaya bağlı olarak zayıflaması da dolar cinsinden fiyatlanan metalleri destekledi.
Alüminyum haftalık bazda yükselişte
Alüminyum yüzde 0,5 düşüşle ton başına 3 bin 295 dolara gerilese de haftalık kazancını yüzde 1,6'ya taşıdı. Düşük stokların etkisiyle piyasadaki sıkılığın sürdüğü belirtildi.
Çinko yüzde 0,5 artışla 3 bin 932,50 dolara yükselirken, üç aylık vade farkında belirgin backwardation görüldü.
Kurşun ve nikel yükseldi, kalay geriledi
Kurşun, 8 bin 450 tonluk stok çekme talimatının ardından yüzde 0,5 değer kazanarak bin 912,50 dolara çıktı.
Nikel yüzde 0,2 yükselişle 16 bin 825 dolara ulaşırken, kalay yüzde 0,4 düşüşle 54 bin 700 dolara geriledi.