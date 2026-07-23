Bal: Bölge müdürlükleri bünyesinde yatırım danışmalığı kurulmalıdır

MAHİR SOLMAZ

Sanayicilerimizin ve girişimcilerimizin yatırım süreçlerinde karşılaştıkları önemli sorunlardan birine dikkat çekmek istediğini belirten Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSİAD) kurucularından ve eski başkanlarından, iş insanı Muhittin Bal, Avrupa’da birçok ülkede bankaların, belediyelerin ve ilgili kamu kurumlarının girişimcilere yalnızca kredi ve mali destek sağlayan kuruluşlar olarak değil, aynı zamanda yatırım sürecine rehberlik eden paydaşlar olarak hizmet vermeleri gerektiğini söyleyerek, “Bölge müdürlükleri bünyesinde yatırım danışmanlığı birimleri kurulması” çağrısında bulundu. Avrupa’da yaşayan bir Türk vatandaşı herhangi bir mahallede işletme açmak amacıyla bankaya kredi için başvurduğunda, kendisine o bölgede hangi tür işletmenin daha uygun olacağı konusunda yol gösterildiğini belirten Muhittin Bal “Bunun temel nedeni, ilgili kurumların bölgenin ekonomik yapısını, nüfusunu, ihtiyaçlarını ve yatırım potansiyelini önceden analiz etmiş olmalarıdır. Bu planlama sayesinde hem yatırımcı doğru alana yönlendirilmekte hem de bölgenin ihtiyaçları karşılanmaktadır. Böylece işletmelerin sürdürülebilirliği artmakta, kaynak israfı önlenmekte ve ekonomiye daha fazla katma değer sağlanmaktadır” dedi.