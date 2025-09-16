  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bal üretimi Erzurum’un 60 haneli mahallesinde hayatın parçası
Bal üretimi Erzurum’un 60 haneli mahallesinde hayatın parçası

Erzurum Karayazı’nın Çıkılgan Mahallesi’nde neredeyse her aile bal üretimiyle ekonomiye katkıda bulunuyor.

Çıkılgan Mahallesi ile buraya bağlı Aşağı Çıkılgan mezrasında 5 bin kovanda bal üretimi yapılıyor. Adeta "fabrika" gibi çalışan mahalledeki 60 hanenin hemen hemen hepsi üretime katkı sunuyor.

Yıllık 50-60 ton arası bal üretilen mahallenin birçok noktasına kovanlar yerleştiren arıcılar, şu sıralar hasat heyecanı yaşıyor.

Çıkılgan Mahallesi Muhtarı Erdal Dinç, AA muhabirine, köyde 5 bin kovanda üretim yapıldığını ve her evin geçim kaynağının hayvancılığın yanı sıra arıcılık olduğunu söyledi.

Mahallenin bitki örtüsünün arıcılığa çok elverişli olduğunu ifade eden Dinç, "Bal üretimi için çok sağlıklı bir bitki örtüsü var. Herkes arıcılıkla uğraşıyor. Toplamda 60 hane var. Bu hanelerin yüzde 95'i arıcılık yapıyor. Bizim köy fabrika gibidir. Fabrika nasıl bal üretiyorsa, bizim köy de aynı şekilde bal üretimi yapıyor. Özellikle arıcılık bizim için büyük bir gelir kaynağı." dedi.

Bal üretimi Erzurum’un 60 haneli mahallesinde hayatın parçası - Resim : 1

"Yurt dışına da satışları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz"

Arıcılığın ata mesleği olduğunu dile getiren Dinç, şöyle konuştu:

"Arıcılık, nesilden nesile devam ediyor. Gelecekte çocuklarımız da bu mesleği inşallah devam ettirirler. Bizim için çok büyük gelir kaynağıdır. Gelirinden de memnunuz. Doğal üretim yapıyoruz. Her mesleğin kendine göre zorluğu oluyor. Sadece belli dönemlerde zorluğu oluyor ve genelde rahat bir meslek. Balları yurt içinde satıyoruz. İstanbul, Ankara, Kayseri, Manisa gibi birçok yere satışlarımız oluyor. Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderebiliyoruz. Yurt dışına da satışları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda devletten destek istiyoruz."

Bal üretimi Erzurum’un 60 haneli mahallesinde hayatın parçası - Resim : 2

"Karakovan balı için de patent başvurusu yaptık"

Bal üreticisi Vedat Dinç de gezgin arıcı olduğunu ve 30 yıldır bu işi yaptığını anlattı.

Yazın kendi köyünde, kışın da farklı illerde arıcılık yaptığını söyleyen Dinç, "Hem güzel hem de zor bir meslek. Yaklaşık 200 kovanım var. Sezon iyi giderse 2 ton alıyorum. Şu ana kadar 500 kiloya yakın sipariş aldık. Ayrıca karakovan balı için de patent başvurusu yaptık." diye konuştu.

Üretici Özal Özen ise 15 yıldır arıcılık yaptığını ve bölgenin arıcılık konusunda Türkiye'nin nadir yerlerinden biri olduğunu belirterek, "Köyde yıllık 50-60 ton arasında bal üretimi yapılıyor. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Tek sıkıntımız yurt dışına ihracatımız yok. Oraya hala açılamadık. Bu konu da devletten yardım istiyoruz." ifadelerini kullandı.

