Balda maliyetler iki kat arttı: Üretici destek istiyor

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, Birliğin merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, 2024 yılı bal maliyeti ve balda sahtecilik konularına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bal ve arı ürünlerini dünyaya entegre edebilmek için arılarda ıslah çalışmaları ve balda kimliklendirme çalışmaları yaptıklarını anlatan Şahin, "7 çeşit balımızın uluslararası arenada yer bulması için yayınlar yaptık. 7 arı türünde ıslah çalışmalarını bitirdik." ifadelerini kullandı.

Balda taklit ve tağşişin önlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının gerekli inceleme ve analizleri yapması gerektiğine işaret eden Şahin, "Bu konuda 2022 yılında Bakanlığımızın ileri derecedeki analizler için edindiği nükleer manyetik rezonans (NMR) cihazı bekliyor. Maalesef ülkemizde NMR cihazını kullanmaktan imtina ediyoruz. Sayın Bakan söz verdi, cihaz 2024 yılının sonunda kullanılacak. Dolayısıyla Türk balının pazardaki en büyük engeli, taklit ve tağşiş bu şekilde çözülürse Türk arıcılığının pazar değeri artmış olacaktır" diye konuştu.

"Destekler artmalı"

Şahin, iklim değişikliğinin etkilerinden en çok arıların etkilendiğine dikkati çekerek kuraklık nedeniyle bal verimi ve üretiminde ciddi olumsuzluklar yaşandığının altını çizdi. Bilinçsiz zirai ilaçlama, pazarlamada yaşanan sorunlar, artan ekonomik maliyetler ve iklim krizine bağlı üretimdeki yaşanan güçlükler sebebiyle ülkede arıcılığın da son yıllarda ciddi bir tehlikeye girdiğine işaret eden Şahin, "Desteklemelerde de dünyanın çok gerisindeyiz. Bu desteklerle arıcılığı var etmemiz mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu

Bal maliyetlerine ilişkin bilgi veren Şahin, "Geçen yılki üretimimize göre bu yıl, yüzde 40'lık üretim düşüşüyle karşı karşıyayız. Geçen yıl 1 kilogram balın maliyeti 127 liraydı. Üretim düşüşünü de içerisine koyduğumuz zaman bu yıl 1 kilogram balın üreticimize maliyeti 261 liradır. Maliyetler artarken desteklemelerin de en azından o oranda artması gerekiyor. " dedi.

Pazarda 25-26 kilogram teneke bal fiyatının 2 bin 250-2 bin 300 lira olduğunu duyduklarını söyleyen Şahin, "Bütün birliklere ve birlik başkanlarımıza çağrıda bulunuyorum, bizim fiyatımız 4 bin liranın altında değildir. Bu fiyatlar, Türkiye'de arıcılığın sonu olur. Gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımızın gerek Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu fiyatlara el atmasını arz ediyorum." ifadelerini kullandı.