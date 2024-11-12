Balık boyları denetime takıldı! 92 işletmeye 2 milyon TL ceza kesildi

Denizlerdeki balık varlığını korumak ve neslinin devamını sağlamak amacıyla Tarım İl Müdürlükleri denetimlerini artırdı. Tezgahlarda balık boylarını mercek altına alan denetim ekipleri 92 işletmeye 2 milyon TL ceza uyguladı.

Mevzuata aykırı balık avı yapana ceza yağdı

Ekipler, 2024 yılının 10 aylık döneminde yaptıkları 3 bin 221 denetimde 92 işletmeye ceza uyguladı.

Denizlerde balık neslinin sürdürülebilirliği açısından mevzuatta belirlenen ölçülerde balık avı yapılmasına izin veriliyor. Mevzuatta hamsi boyunun 9 santim, istavrit 13 santim, barbun 12 santim, mezgit 13 santim ve palamudun 25 santim olması gerekiyor.

Ekipler tezgahlarda denetim yapıyor

Samsun'da bu kurallara uymayan işletmelere ise ceza yağdı. Ekipler denetimlerini sürdürürken, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da uyarılarda bulundu.

Tek tek balık boyu ölçümleri yapıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda denetimler yaptı, balıkların boyunu ölçtü. Burada açıklamalarda bulunan Müdür Sağlam, "1 Eylül'den itibaren sezonumuz açıldı. Bugüne kadar palamutta bir bolluk yaşandı. Samsun olarak, 210 kilometrelik bir sahile sahip olması sebebiyle hem deniz avcılığında hem de iç sularda yetiştiricilikte söz sahibi bir İliz." dedi.

"Palamut büyüklükleri yaklaşık 1,5 kiloya kadar çıktı"

Bugünlerden itibaren havalar biraz soğuyunca tezgahlarda hamsiyi görebilmekteyiz. Bizler palamut avında yapmış olduğumuz denetimlerde yasakların ne kadar etkili olduğunu gördük. Palamut büyüklükleri yaklaşık 1,5 kiloya kadar çıktı. Samsun'daki balıkçılarımızın tekneleri oldukça donanımlı olduğu için en fazla avcılığın yapıldığı il konumundayız. Havalar soğudu ve biz hamside de bolluk bekliyoruz" dedi.

Balık avından sonra karaya çıkış ve satış yerleri denetlendi

Balıkların karaya çıkış ve satış yerlerinde denetimler yaptıklarını belirten Sağlam, "1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında 3 bin 221 denetim yaptık. Bunların karşılığında 92 tane işletmeye 1 milyon 982 bin TL ceza kesildi" diye konuştu.