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Balık tezgahları yüz güldürüyor: Tezgahta en ucuzu Çinekop balığı! İşte balık fiyatları

Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca’da fırtına öncesinde tonlarca tutulan hamsi fırtına sonrası kayıplara karıştı. Balıkçı Tuncay Gür, "Tezgahta en güzel ve en ucuz balık çinekop" dedi.

Haber Merkezi
İHA
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Balık tezgahları yüz güldürüyor: Tezgahta en ucuzu Çinekop balığı! İşte balık fiyatları
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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde geçtiğimiz haftalarda kar yağışı ile birlikte hamsi bollaşmış balıkçı tekneleri kasalar dolusu hamsi ile limana yanaşıyordu. Yağışın sonrası 2 gün etkili olan esinti hamsinin rotasını başka tarafa çevirdi. Akçakoca’dan denize açılan balıkçılar mezgit ve barbun ile dönüyor.

Düzce Akçakoca ilçesinde yıllardır balıkçılık yapan Tuncay Gür, Akçakoca’da şu an hamsinin kaybolduğunu belirterek “Hamsi Akçakoca’ya Doğu Karadeniz’den ve Marmara’dan geliyor. Mezgit, barbun buradan. Hamsi fiyat olarak hepsini geçti. Geçtiğimiz 2 gün burada hava fırtına gibi esti ondan sonra hamsi kayboldu. Sinop, Trabzon tarafında gitti” dedi.

Balık fiyatları ne kadar?

Balıkçı Gür, tezgahta en güzel ve ucuz balığın Çinekop olduğunu işaret ederek “Hamsinin kilo fiyatı şu anda 300 lira, bir incesi var 150 lira, istavrit 150 lira, mezgit 250 lira kilosu, palamut 200 lira tanesi, en güzeli en ucuzu çinekop 300 lira kilosu” şeklinde konuştu.

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