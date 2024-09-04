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Balıkçılar dört günde 100 ton palamut avladı

Zonguldak’ta balıkçılar av yasağının kalktığı günden bugüne 100 ton palamut avladı. Adedi 500 ila 650 gram ağırlığında olan palamut; ağırlığına göre üç adedi 100 ve adedi 50 liradan satışa çıktı.

Haber Merkezi
İHA
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Balıkçılar dört günde 100 ton palamut avladı
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1 Eylül itibariyle denizlerde av yasağının kalkması ile birlikte Zonguldaklı balıkçılar Karadeniz açıldı. 4 gün boyunca Zonguldak açıklarında palamut ağlayan balıkçılar, avladıkları balıkları Karadeniz Ereğli ve Kilimli limanlarına çıkardı.

İl genelindeki tezgahlarda yerini alan palamut adeta tezgahları şenlendirdi. Adedi 500 ila 650 gram ağırlığında olan palamut; ağırlığına göre üç adedi 100 ve adedi 50 liradan satışa çıktı.

Palamutlar 16 kamyonda 100 bin kasaya yüklenerek satış noktalarına gönderildi

İl genelinde avlanan balıklar yasağın kalkmasından bu yana dört günde 16 kamyonda 100 bin kasaya yüklenerek satış noktalarına gönderildi.

Dört günde 100 ton palamut avlandığını ifade eden Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, "2024-2025 sezonunu hayırlısıyla açtık. Şu anda tezgahlarda görüldüğü gibi balık bol olacak. Bolluk bereket yaşanıyor. 3 tanesi 100 adedi 50 liradan 75 liradan gramajına göre satılıyor. Bölgemizde Kilimli limanından 4, Kozlu ve Karadeniz Ereğli limanından 12 kamyon ile yaklaşık on, onbir bin kasa balık çıktı. Bu sene vatandaşlarımız gerçekten balık yiyecekler" ifadelerine yer verdi.

Aksu, palamut balığının hamsi ile beslendiğinden bu yıl hamsinin az olabileceği ihtimaline dikkat çekti.

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