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Balıkçılar hamsi ve çinekop umuduyla ağlarını onardı

Tekirdağ'da av sezonunun başında palamutla yüzü gülen balıkçılar, yeni yılda ağlarını hamsi ve çinekop umuduyla ağlarını onardı.

Haber Merkezi
AA
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Balıkçılar hamsi ve çinekop umuduyla ağlarını onardı
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Balıkçılar yeni umutlarla denize açılmadan önce Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda ağlarını onardı.

Balıkçılar çinekop ve hamsiden umutlu

Ağlarının bakımlarını tamamlayan balıkçılar, çinekop ve hamsi avlama umuduyla Marmara Denizi'ne ağ atacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların 1 Eylül'deki sezon açılışından bu yana palamut avcılığıyla bereketli bir dönem geçirdiğini söyledi.

Balıkçıların Karadeniz'den bol miktarda palamutla kıyıya döndüğünü ifade eden Pehlivanoğlu, "Av sezonunda 4 ayı geride bıraktık. Yeni yıla yeni umutlarla başladık. Balıkçı arkadaşlarımız yeni yılda hamsi ve çinekop umuduyla denizde nasibini arayacak. Balık nerede olursa tekneler orada avlanacak. Hamsi ve çinekopun yanı sıra tekir ve istavrit de görülüyor. Balığın bol olması hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindirir. Güzel avcılık diliyoruz." dedi.

"Balık neredeyse oraya gideceğiz"

Balıkçı Önder Dedeler de palamudun bol olmasının bu av sezonunda balıkçıları sevindirdiğini ifade etti.

Sezonun yarısının geride kaldığını belirten Dedeler, "Balık neredeyse oraya gideceğiz. Palamut artık bitti. Daha ufak balıklar ağlara takılmaya başladı. Bundan sonra da iyi bir avcılıkla sezona güzel bir şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

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