Balıkçılar sezonu açıyor: Bu yıl lüfer bereketli olabilir

Yasağın başladığı nisan ayından bu yana Karamürsel, Ereğli ve Bağırganlı gibi limanlara çekilen tekneler, hummalı bir bakım ve onarım sürecinden geçti. Balıkçılar, karaya çektikleri teknelerinin motor bakımlarını yapıp, gövdelerini zımparalayıp macunladı ve yosun tutmasını engelleyen özel boyalarla boyadı. Tekne ve av ekipmanlarındaki tüm mekanik ve elektronik aksamlar (radar, sonar vb.) elden geçirildi. Balıkçılar, sahile serdikleri kilometrelerce uzunluktaki ağları haftalar boyunca ilmek ilmek örerek yeni sezona hazır hale getirdi.

"Lüfer senesi gibi gözüküyor"

Aylar süren emeğin ardından denize açılmaya hazırlanan tecrübeli balıkçı Ahmet Bayraktar, yeni sezonla ilgili beklentilerini dile getirerek, "Cenab-ı Allah’tan hayırlı bir sezon bekliyoruz. Kazasız, belasız bir sezon diliyoruz. Allah bahtımızı açık etsin" dedi.

Denizde yaptıkları gözlemlere dayanarak bu yıl balık çeşitliliğinin olabileceğini belirten Bayraktar, "Hamsi gözüküyor, sardalya olur, istavrit olur, çinekop, lüfer var diyorlar. Palamut zayıf. Lüfer senesi gibi gözüküyor vaziyet. Hayırlısı Allah’tan" diye konuştu.

Meslekte 35 yılını devirdiğini ifade eden Bayraktar, ekonomik şartların da balıkçıları zorladığını vurguladı. "Bu sezon diğer sezonlardan farklı" diyen Bayraktar, "Mazot 50 lirayı devirdi. Bir cıvata almak isteseniz 10 lira. Yaptırımlar, cezalar...Herkes işini, gücünü bırakmış balıkçılarla uğraşıyor" şeklinde konuştu.