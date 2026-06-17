Balıkesir iklim geleceğini ortak akılla planlıyor

ESRA SULTAN AZİZOĞLU - BALIKESİR

Etkinlikte yer alan “İklim Dirençliliği ve Kentler” başlıklı panelde, iklim değişikliğinin küresel ve yerel ölçekte yarattığı etkiler ele alındı. Panelde düşük karbonlu kalkınma, iklime dayanıklı kentleşme, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim risklerine karşı dirençliliğin artırılmasına yönelik stratejiler değerlendirildi.

Çalıştay kapsamında oluşturulan çalışma gruplarında enerji, ulaşım ve hava kalitesi, sanayi, binalar ve kentsel dönüşüm, atık yönetimi, su yönetimi, tarım ve kırsal alanlar ile afet ve iklim uyum politikaları başlıkları masaya yatırıldı. Katılımcılar, Balıkesir’in iklim değişikliği karşısındaki güçlü yönleri, fırsatları ve kırılganlıklarını değerlendirirken, önceliklerin belirlenmesine yönelik görüşler paylaştı. Yürütülen çalışmalarda, kentin iklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılması ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik uygulanabilir eylem planları üzerinde duruldu.

Çalıştayda konuşan Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, iklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca çevresel bir konu olmadığını, ekonomik kalkınma, toplumsal refah, halk sağlığı ve afet risklerinin azaltılmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Yerel yönetimlerin kentleri değişen iklim koşullarına hazırlama sorumluluğu bulunduğunu vurgulayan Özden, bu sürecin ortak akıl ve paydaş iş birliğiyle yürütüleceğini ifade etti.