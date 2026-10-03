Balıkesir Ticaret Odası’nda yeni dönem için güçlü birliktelik: BATO yeniden ‘Başkan Kula’ dedi

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ESRA SULTAN AZİZOĞLU / BALIKESİR

Balıkesir Ticaret Odası’nda yeni dönem için gerçekleştirilen seçimlerde üyeler sandık başına gitti. Oda Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula da oyunu kullanarak seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

1889 yılında 54 tüccarın Keşkekzade Hacı Nuri Bey öncülüğünde bir araya gelmesiyle kurulan Balıkesir Ticaret Odası, 137 yıllık geçmişiyle kentin ticaret ve ekonomi hayatında faaliyetlerini sürdürüyor.

Seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini belirten Rahmi Kula, yeni dönemin oda camiası ve Balıkesir iş dünyası açısından hayırlı olmasını diledi.

Kula, “Öncelikle seçim sürecinin Balıkesir Ticaret Odası camiamıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Demokratik bir ortamda gerçekleştirilen bu seçimlerin, odamızın birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum” dedi.

7 bin 90 aktif üyeye hizmet

Balıkesir Ticaret Odası’nın yeni dönemde 21 meslek komitesi, 60 meclis üyesi ve 141 komite üyesiyle çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Kula, Oda’nın 7 bin 90 aktif üyeye sahip olduğunu belirtti.

Kula, “137 yıllık köklü geçmişimizden aldığımız sorumlulukla, önümüzdeki dönemde de üyelerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek ve Balıkesir ekonomisinin büyümesine katkı sağlamak için çalışacağız” diye konuştu.

Yeni dönemin önceliğinin Balıkesir’in ekonomik kapasitesini ve ticari potansiyelini geliştirmek olduğunu vurgulayan Kula, oda üyeleri, iş dünyası ve kentteki diğer paydaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kula, “Bizim için esas olan Balıkesir’dir. Üyelerimizle, iş dünyamızla ve şehrimizin tüm paydaşlarıyla birlikte Balıkesir için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.