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Balıkesir ve Ankara Gölbaşı'ndaki bazı arazilerde toplulaştırma kararı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki üç mahallede arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme çalışmaları başlatılacak. Öte yandan, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bazı taşınmazlar için yapılan imar planı değişiklikleri, Cumhurbaşkanı Kararı ile resmen onaylandı.

Haber Merkezi
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Balıkesir ve Ankara Gölbaşı'ndaki bazı arazilerde toplulaştırma kararı
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Balıkesir’in Savaştepe ilçesindeki bazı mahallelerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Savaştepe ilçesine bağlı Cumhuriyet, Fatih ve Karacalar mahallelerinde söz konusu hizmetleri yürütecek. Öte yandan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Ankara'daki bazı taşınmazlara yönelik imar planı değişikliği kararları da onaylandı.

Nazım imar ile uygulama imar planlarının onaylanması uygun bulundu

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Karagedik Mahallesi'ndeki taşınmazlara yönelik "gelişme konut alanı, sağlık tesis alanı, sosyal tesis alanı, ilkokul alanı, park, su yüzeyi, trafo, yol" kullanım kararları getirilmesine ilişkin nazım imar ile uygulama imar planlarının onaylanması uygun bulundu.

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