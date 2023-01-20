Balıkesir’de 11 milyarlık 173 yeni proje yatırıma başladı

Esra Sultan AZİZOĞLU / BALIKESİR

Balıkesir yatırımlarda oldukça iyi bir performans gösterdi. 2022’de teşvik belgesi alarak başlayan yatırım projelerin değeri 2021’e göre değer bazında yüzde 100’ün üzerinde arttı. Yeni projelerin içinde 115’i komple yeni yatırım niteliğinde.

İlde ihracat da görece iyi gitti. Balıkesir’in 2022 yılı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 17,6 artarak 934 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2022’deki kadar bir artış Balıkesir’i 1 milyar doların epeyce üzerinde bir ihracata taşıyacak. Eximbank açılması ilin ihracatını destekleyecek.

Balıkesir’in gündeminde önemli yatırımlar da var. ‘Türkiye’yi Doyuran İl’ olarak tanınan Balıkesir’in tarım ve gıda alanında büyümesinin yolu açılıyor. Gönen ilçesinde 8 bin dekar alan üzerine, dünyanın en büyük jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı ihtisas sera organize sanayi bölgesi (TDİOSB) kuruluyor. Fizibilite çalışmalarında sona gelinen ve 8 bin dekar alanda kurulum çalışmalarının hızla devam eden TDİOSB’de yıllık 250 bin ton sebze üretimi yapılması planlanıyor. Bu OSB’de Jeotermal ısıtma sistemleri, rüzgar enerji sistemi (RES), güneş enerji sistemi (GES) ve biokütle enerji sistemleri olmak üzere dört yenilenebilir enerji sistemi bir arada kullanılacak ve 10 bin istihdam sağlanacak.



İş örgütü ve OSB başkanlarının verdiği bilgiye göre mevcut OSB’lerde genişleme çalışmaları var.

İhracatta 1 milyar dolar sınırına dayandı

Balıkesir’den 2021’de 794,2 milyon dolar ihracat yapılmıştı. 2022 yılı ihracatı yüzde 17,6 artarak 934 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam Türkiye ortalamasının (yüzde 12,9) üzerinde. Balıkesir, 2022 performansı tekrarlaması halinde 2023’te 1 milyar dolar sınırını rahat aşacak. İlde yeni ihracat hedefi olarak 2 milyar dolar telaffuz ediliyor. Balıkesir’in en önemli ihracat pazarları doğuda Irak, batıda Almanya… Bu iki ülkeyi ABD, İtalya ve İsrail izliyor. İhracat yapılan ilk beş sektör ise şöyle sıralanıyor: Su ürünleri ve hayvansal mamuller; elektrik ve elektronik, otomotiv endüstrisi; hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri. İlin iş örgütleri 2023 ihracatında daha iyi bir performans için çalışma yapacaklarını açıkladı.

11 milyar liralık yeni proje başladı

Balıkesir, 2022’de yatırımlarda oldukça iyi bir performans gösterdi. 2021 yılında 4 milyar 850 milyar lira yatırım öngören 103 yeni proje teşvik belgesi alarak yatırıma başlamıştı. 2022’de, 11 aylık rakamlara göre 173 yeni proje başladı ve bu projelerin öngördüğü yatırım da 10 milyar 902 milyon lira. Aralık ayı rakamları ile birlikte 2022’yi Balıkesir’in 11,5-12 milyar lira arasında bir yeni yatırımla kapatması muhtemel. Balıkesir’in yeni proje rakamları hem proje sayısı hem de yatırım değeri bakımından reel artış gösteriyor ve bu rakamlarla Balıkesir, yatırımlarda iyi bir yıl geçiren ender illerden biri oldu. 2022 yeni yatırımlarının 115’i komple yeni yatırım niteliği taşıyor.

Ticari hayat sıkıntılı seyretti

Balıkesir’de, 2022 yılının 11 ayında yeni şirket kuruluşlarında yüzde 31,7 artış oldu. Bu rakam görece iyi ancak kapanışlardaki artış da yüzde 45,2 ile dikkat çekici bir boyutta gerçekleşti. Gerçek kişi işletmelerinde ise kuruluşlar da kapanışlar da oldukça düşük düzeyde seyretti. Şirketler tarafında tasfiyelerde de yüzde 12,9 artış dikkate alındığında, Balıkesir’de ticari hayatın, 2022’de sıkıntılı seyrettiği görülüyor.

BAŞKANLAR NE DEDİ?

BALIKESİR SANAYİ ODASI BAŞKANI NAZMİ YARIŞ: TÜM OSB’LERİMİZE YOĞUN YATIRIM TALEPLER VAR

İlimizin artan ihracatı şehrimizde Eximbank şubesi açılması yönünde çalışmalar başlatılmasını sağladı. Bu yıl nisan ayına kadar Eximbank şubesi açılması yönünde karar alındı. Halihazır faal olan yedi OSB’ye yoğun talepler geliyor. Dursunbey, Bandırma ve Balıkesir OSB’de genişleme yönünde çalışmalar sürdürülüyor. Ayrıca 2023 yılının Mart ayına kadar Balıkesir OSB içinde Gümrük Müdürlüğü’müz kendi binasında hizmet vermeye başlayacak. Bunun da ihracat ve ithalat yapan firmalarımıza kolaylık sağlayacağı kanaatindeyiz. 2019 yılında başlamış olduğumuz “Marka Şehir” projemizin sonuçlarını görmeye başladık. Kentin yüksek potansiyeli ve çok yönlü yatırım ortamlarının yarattığı farkındalık ile tüm OSB’lerde nitelikli, katma değeri yüksek ulusal ve uluslararası yatırımcılar geliyor.

BALIKESİR TİCARET ODASI BAŞKANI RAHMİ KULA: 2023 İHRACAT HEDEFİMİZ 2 MİLYAR DOLAR

Geçtiğimiz yıl mart ayında açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yapımı ile yatırımcıların ilgisi kentimize oldukça yoğunlaştı. 2023 yılında OSB 1. Etap genişleme çalışmalarına ait arsalarımızı teslim edeceğiz. 2. Etap çalışmalarımız devam ediyor. 1. Genişleme alanı altyapı çalışmalarımız tamamlandı. 2. Etap altyapı çalışmalarımız devam ediyor. 2022 yılında kendimize belirlediğimiz 1 milyar dolar hedefimize yaklaştık, yüzde 17,5 büyüme yakalayarak 936 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2023 yılında 2 milyar dolar ihracatı hedefliyoruz. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan söz aldık. Nisan ayında Eximbank Balıkesir şubesini açacağız. Şubat 2023 yılında da gümrük binamızı devreye almayı planlıyoruz.

BALIKESİR OSB BAŞKAN VEKİLİ HÜSEYİN BEKKİ: BALSOB, YEŞİL OSB OLMA YOLUNDA

Balıkesir OSB, toplam 1453 hektar alanda üretim yapan firmalarıyla Balıkesir’in ilk ve en büyük OSB’si. 2015’te 4 bin kişiye istihdam sağlarken ulaşım projeleriyle birlikte odak noktası haline geldi ve üretimdeki 152 fabrikada 17 bin kişiye istihdam sağlıyor. Mevcut alanda tahsis edilecek sanayi parseli kalmadı. Yeni sanayi parselleri oluşturabilmek için genişleme süreci başlatıldı. Yaklaşık 770 hektar büyüyecektir. Tüm genişleme alanları tahsis edildiğinde 5-8 yıl içerisinde yaklaşık 400 fabrikanın ve 40 bin kişinin çalıştığı örnek bir OSB olacak. Yeni fabrikalar da düşünülerek 10 bin m3/gün kapasiteli yeni bir arıtma tesisinin yapımı planlanan tarihten 6 ay önce tamamlanarak 7 Temmuz 2022’de devreye alındı. TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesini alarak yeşil OSB yolunda önemli adımlar atıldı. Sıfır Atık ve 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarını tamamlıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Dünya Bankası OSB Kredilendirme Projesi kapsamında yatırım programına kabul edilen “İleri Arıtma Tesisi” projesi ve “Termal Kurutma Tesisi” projesi ile de yine Atıksu Arıtma Tesisi’nden çıkan çamurun kurutularak daha düşük bir maliyetle bertarafı sağlanacak. BALOSB ayrıca mevcut GES kapasitesini artırmak için gerekli fizibilite çalışmalarına başlamıştır.