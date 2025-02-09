Balıkesir'de arama ruhsatlı 22 jeotermal saha ihale edilecek

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Balıkesir'in Manyas, Edremit, Susurluk, Kepsut, İvrindi, Gönen, Gömeç, Sındırgı, Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Merkez, Erdek, Havran ilçelerinde bulunan arama ruhsatlı 22 jeotermal saha ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 387 bin 746 lira ile 2 milyon 21 bin 410 lira, geçici teminat bedelleri ise 13 bin 507 lira ile 60 bin 642 lira arasında değişen sahaların ihaleleri 26 Şubat'ta 10.00-15.00 saatlerinde Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda yapılacak.