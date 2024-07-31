  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Balıkesir'de ihracat artarken, ithalat azaldı
Takip Et

Balıkesir'de ihracat artarken, ithalat azaldı

TÜİK, 2024 Haziran ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'den haziran ayında 119 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Balıkesir'de ihracat artarken, ithalat azaldı
Takip Et

Balıkesir’de haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 44,5 artarak 119 milyon dolar, ithalat ise yüzde 6,3 azalarak 46 milyon 100 bin dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında ihracat yüzde 8,3, ithalat yüzde 4,3 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolar, ithalat yüzde 4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

Ocak-Haziran döneminde ihracat yüzde 2,6 arttı, ithalat yüzde 8,4 azaldı
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak 126 milyar 278 milyon dolar, ithalat yüzde 8,4 azalarak 168 milyar 869 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

Önder Dil'den iş dünyasına özel İngilizce eğitimiÖnder Dil'den iş dünyasına özel İngilizce eğitimiŞehirler

 

Tuzla'da toplu sözleşme imzalandı: 15 bin lira iyileştirme zammı, bayram ve özel günlerde ikramiyeTuzla'da toplu sözleşme imzalandı: 15 bin lira iyileştirme zammı, bayram ve özel günlerde ikramiyeEkonomi

 

Ekonomi
ASO Başkanı Seyit Ardıç: Kârdan vazgeçtik özvarlıklarımızda bile tahribat yaşıyoruz
ASO Başkanı Ardıç: Kârdan vazgeçtik özvarlıklarımızda bile tahribat yaşıyoruz
Enerji ithalatı faturası haziranda yüzde 5,1 arttı
Enerji ithalatı faturası haziranda yüzde 5,1 arttı
Bakan Şimşek: Cari açıktaki düşüşün yılın kalanında da sürmesini bekliyoruz
Cari açıktaki düşüşün yılın kalanında da sürmesini bekliyoruz
Tuzla'da toplu sözleşme imzalandı: 15 bin lira iyileştirme zammı, bayram ve özel günlerde ikramiye
Tuzla'da toplu sözleşme imzalandı
Son dakika... Dış ticaret açığı yüzde 10,8 arttı
Dış ticaret açığı yüzde 10,8 arttı
Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi STA'nın ilk tur müzakereleri yapıldı
Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi STA'nın ilk tur müzakereleri yapıldı