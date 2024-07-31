Balıkesir'de ihracat artarken, ithalat azaldı

Balıkesir’de haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 44,5 artarak 119 milyon dolar, ithalat ise yüzde 6,3 azalarak 46 milyon 100 bin dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında ihracat yüzde 8,3, ithalat yüzde 4,3 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolar, ithalat yüzde 4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

Ocak-Haziran döneminde ihracat yüzde 2,6 arttı, ithalat yüzde 8,4 azaldı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak 126 milyar 278 milyon dolar, ithalat yüzde 8,4 azalarak 168 milyar 869 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.