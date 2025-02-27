Balıkesir’de ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat artarak, 80 milyon 678 bin dolar, ithalat ise 73 milyon 205 bin dolar olarak gerçekleşti.

Balıkesir’den 80 milyon 678 bin dolarlık ihracat gerçekleşti

Balıkesir’de ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 80 milyon 678 bin dolar, ithalat 73 milyon 205 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,8, ithalat yüzde 9,6 arttı

İhracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracatın 2025 yılı ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artarak 21 milyar 165 milyon dolar, ithalat yüzde 7,8 artarak 28 milyar 703 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.