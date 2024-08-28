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Balıkesir'den 84 milyon 200 bin dolarlık ihracat yapıldı

TÜİK, 2024 Temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'de Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 12,2 azalarak, 84 milyon 200 bin dolar, ithalat ise yüzde 23,4 azalarak 47 milyon 400 bin dolar olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi
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Balıkesir'den 84 milyon 200 bin dolarlık ihracat yapıldı
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TÜİK, 2024 Temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'den Temmuz ayında 84 milyon 200 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Balıkesir'de Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 12,2 azalarak, 84 milyon 200 bin dolar, ithalat ise yüzde 23,4 azalarak 47 milyon 400 bin dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,8, ithalat yüzde 7,8 azaldı

Yılın ilk ayına göre yüzde 13,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracatın 2024 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22 milyar 510 milyon dolar, ithalat yüzde 7,8 azalarak 29 milyar 805 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

Ocak-Temmuz döneminde ihracat yüzde 4,1 arttı, ithalat yüzde 8,3 azaldı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 148 milyar 738 milyon dolar, ithalat yüzde 8,3 azalarak 198 milyar 676 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

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