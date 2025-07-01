Balkan ülkeleri gençlik çalışanları Düzce’de

Avrupa Birliği Erasmus programı çerçevesinde “Sosyal İnovasyon İçin Dijital Becerilerle Güçlen" projesi kapsamında, Sırbistan, Slovenya, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'dan Düzce’ye gelen gençlik çalışanları, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık’ı ziyaret etti.

Ziyaret programı kapsamında proje katılımcılarına Genel Sekreter Yardımcısı Engin Çavuş tarafından Düzce Ticaret ve Sanayi Odası “DTSO” genel faaliyetleri ve çalışma alanları hakkında sunum yapıldı. Sunum ardından TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bayık’ta katılımcılara, Düzce’deki yatırımlar ve sanayi kuruluşlarının çeşitlilikleri ve oda bünyesinde çalışmaları devam eden “Düzce’ye Gelsene” ve “Düzce’den Alsana” portalları hakkında bilgi aktardı. Başkan Bıyık, ayrıca balkan ülkeleri ile geçmişten gelen kuvvetli bağların olduğunu belirterek, proje katılımcılarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret programı, Düzce TSO tarafından gelenekselleştirilen “Düzce’ye Gelsene” sloganının topluca söylenmesi ile sona erdi.