Balkanlar Türk KOBİ'lerinin yeni dijital ihracat kapısı oluyor

İMAM GÜNEŞ – İSTANBUL

Dijitalleşme, küçük bir işletmenin küresel pazara giriş maliyetini aşağı çekerken KOBİ’ler açısından ihracatın rotasını da değiştiriyor. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü’nün (UNCTAD) Mayıs 2026’da güncellediği verilere göre, dünya GSYH’si ve ihracatının yaklaşık dörtte üçünü temsil eden 45 ekonomide işletmelerin e-ticaret satışları 2024 yılında 28 trilyon dolara ulaştı. Daha dikkat çekici olan ise gelişmekte olan ekonomilerde e-ticaret satışlarının 2016-2024 dönemindeki ortalama yıllık büyüme hızının gelişmiş ekonomilerin yaklaşık iki katına ulaşması.

Türkiye’de juga pazar hızla genişliyor. Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) verilerine göre Türkiye’nin e-ticaret hacmi 2025 yılında yüzde 52,2 artarak 4,57 trilyon liraya, dolar bazında ise yüzde 28,9 artışla 115,43 milyar dolara yükseldi. Perakende e-ticaret hacmi 2,46 trilyon liraya ulaşırken e-ticaretin genel ticaretteki payı yüzde 19,3, GSYH içindeki payı yüzde 6,9 oldu. E-ticaret yapan işletme sayısı da 600 bin 800’den 634 bin 611’e çıktı. Bu işletmelerin yüzde 75’inin şahıs işletmesi olması, dijital ticaretin özellikle küçük ölçekli işletmeler açısından taşıdığı potansiyeli ortaya koyuyor.

Balkanlar’da yeni e-ihracat koridoru

KOBİ açısından asıl dikkat çekici değişim ise sınır ötesinde yaşanıyor. Ticaret Bakanlığı’nın “Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi Kapsamında İhracat Rotaları 2025” çalışmasına göre Türkiye’nin mikro ihracatı son 10 yılda yaklaşık 15 kat büyüdü. Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi kapsamında 2025 yılında yaklaşık 51,6 milyon paket gönderilirken toplam ihracat değeri 2,25 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Veriler, KOBİ’lerin önünde özellikle yakın coğrafyada yeni bir pencere açıldığını gösteriyor. Romanya’ya mikro ihracat 2024’te yaklaşık 108 milyon dolar iken 2025’te yüzde 117 artışla 233,8 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde paket sayısı 5,1 milyondan 14,7 milyona yükseldi. Böylece Romanya, Türk e-ihracatçılarının en hızlı büyüyen pazarlarından biri haline geldi. Daha çarpıcı artış ise komşu pazarlarda gerçekleşti. Yunanistan’a mikro ihracat 12,2 milyon dolardan 67,5 milyon dolara çıkarak yüzde 453 arttı. Paket sayısı 301 binden 3,5 milyona yükseldi. Bulgaristan’a yapılan mikro ihracatın değeri ise yaklaşık beş kat artarak 33,7 milyon dolara çıktı; paket sayısı 19 binden yaklaşık 1,6 milyona ulaştı. Bu tablo KOBİ açısından e-ihracatta yalnız ABD, Almanya veya Körfez gibi büyük pazarlara odaklanmak yerine, lojistik mesafenin kısa olduğu ve kara yoluyla erişilebilen yakın pazarların da ayrı bir büyüme alanı olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

Kargo uçağından tır’a dönüş

Yakın pazarların yükselişi lojistik tercihlerine de yansıdı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2024 yılında mikro ihracat paketlerinin yüzde 88’i hava yoluyla taşınırken bu oran 2025’te yüzde 62’ye geriledi. Kara yolunun payı ise yüzde 11’den yüzde 37’ye yükseldi. Kara yoluyla gerçekleştirilen mikro ihracatın değeri de 158 milyon dolardan 366 milyon dolara çıktı. KOBİ açısından bunun anlamı, hedef pazar seçiminde yalnızca nüfus ve satın alma gücünün değil, paketin müşteriye hangi maliyetle ve kaç günde ulaşacağının da hesaba katılması gerektiği. Özellikle Balkanlar ve yakın Avrupa pazarları, kara yolu taşımacılığının sağladığı maliyet avantajıyla daha küçük ölçekli ihracatçılar açısından yeni bir deneme alanı oluşturabilir.

Mikro ihracat verileri ürün stratejisinde de dikkat çekici bir değişime işaret ediyor. Ticaret Bakanlığı çalışmasına göre 2025 yılında ortopedik cihazlar, işitme cihazları ve protezlerde paket başına ihracat değeri 738,31 dolara ulaştı. Değerli mücevheratta bu rakam 284,62 dolar olurken kadın dokuma giyimde 28,38 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu fark, artan lojistik maliyetlerinin e-ihracatta ürün seçimini daha kritik hale getirdiğini gösteriyor. Küçük hacimli, standart paket ölçülerine uygun ve yüksek birim değerli ürünlerde kargo maliyetinin ürün fiyatına oranı düşerken ağır, hacimli ve düşük fiyatlı ürünlerde lojistik rekabet gücünü sınırlayabiliyor. Nitekim Ticaret Bakanlığı verilerinde 2024’te öne çıkan bazı ağır mutfak eşyaları ve elektrikli ev aletlerinin 2025’te ilk 20 ürün grubunun dışına çıktığı, bunların yerine vitamin takviyeleri, gıda müstahzarları ve saat aksamları gibi daha küçük hacimli ürünlerin girdiği görülüyor.

Teslimat seçeneği yoksa müşteri de yok

KOBİ’lerin e-ihracatta yalnız ürün ve fiyat üzerinden rekabet etmesi de giderek zorlaşıyor. DHL’in 24 ülkede 24 bin online tüketiciyle gerçekleştirdiği 2025 E-Ticaret Trendleri araştırmasına göre tüketicilerin yüzde 81’i tercih ettiği teslimat seçeneğini bulamadığında alışveriş sepetini terk ediyor. Her dört tüketiciden üçü de teslimat ve iade hizmeti sağlayıcısına güvenmediği bir satıcıdan alışveriş yapmak istemediğini belirtiyor.

DHL’in 19 pazarda 4 bin 50 e-ticaret işletmesini kapsayan şirket araştırması da aynı noktaya işaret ediyor. E-ticaret işletmelerinin yüzde 64’ü halihazırda başka ülkelere satış yaparken, yüzde 63’ü en az üç farklı online platformda faaliyet gösteriyor. İşletmelerin yüzde 96’sı ise lojistik teklifinin satış kazanmak açısından önemli olduğunu düşünüyor. Bu nedenle küçük işletmeler açısından pazaryerine ürün yüklemek tek başına e-ihracat stratejisi olmaktan çıkıyor. Yerel ödeme yöntemleri, teslimat süresi, takip imkânı, iade süreci, gümrük maliyetinin müşteriye önceden gösterilmesi ve birden fazla satış kanalında bulunmak satış dönüşümünün parçaları haline geliyor.

Ambalaj artık yalnızca ürünün koruması değil

E-ticarette ambalaj da maliyet kalemi olmanın ötesine geçiyor. DHL araştırmasına göre online tüketicilerin yüzde 72’si satın alma kararında sürdürülebilirliği dikkate alırken yüzde 35’i sürdürülebilirlik kaygısı nedeniyle alışveriş sepetini terk ettiğini belirtiyor. Şirketler tarafında ise e-ticaret karar vericilerinin yüzde 85’i sürdürülebilirliği işleri açısından önemli görüyor. Küresel ölçekte e-ticaret işletmelerinin yüzde 60’ı sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmiş ambalaj kullanırken bu oran mikro işletmelerde yüzde 51’e düşüyor. Mikro işletmelerin yalnız yüzde 58’i müşterilerine daha sürdürülebilir teslimat seçenekleri sunuyor.

Dolayısıyla KOBİ açısından ambalajda temel denklem “daha gösterişli kutu” yerine ürünü koruyan, desiyi büyütmeyen, iade riskini azaltan ve mümkün olduğunca geri dönüştürülebilir malzemeden oluşan ambalaj olarak şekilleniyor. Çünkü e-ihracatta birkaç santimetrelik gereksiz hacim dahi binlerce gönderide doğrudan lojistik maliyetine dönüşebiliyor.

E-ihracatta ağır gönderi yüklerinde pazar boşlukları var

Türkiye'de yapılan ihracatın yaklaşık yüzde 90'lık kısmı 0-5 kilogram arasında. Özellikle ABD ve Avrupa e-ihracat lojistiğinde odak noktasındaki pazarlar arasında yer alırken, ağır gönderi lojistiğinde de ciddi bir potansiyel var. Mevcut potansiyelin değerlendirilmesiyle hem e-ihracat pazarında Türkiye'nin globalde aldığı payın yüzde 3'e çıkacağı sektör temsilcileri tarafından ifade ediliyor. Sürecin sonunda ise uçtan uca bir faydanın ortaya çıkacağına işaret ediliyor. Özellikle, ağır gönderi lojistiğinde atılan adımların hedef ülkeler arasında bir pazarlama silahı olarak kullanılması, yeni başarı hikayelerinin de ortaya çıkmasında kritik bir role sahip. Bu durum başta katma değerli sektörlerdeki niteliğin artırılmasında bir fırsat olarak görülüyor.

E-ihracat tarafındaki süreçlerin iade karnesine bakıldığında ise Avrupa'ya gönderilen paketlerde ortalama yüzde 28, Amerika pazarında ise yüzde 27-28 arasında değişimler var. Kısaca her 10 paketten yaklaşık 4'ü iade ediliyor. Bu durum pazardaki trendin yönü hakkında bölgeye ürün gönderen firmalara önemli veriler sunarken, diğer yandan iade süreçleri sektör tarafından yeniden satışı fırsatı olarak değerlendiriliyor. Örneğin Berlin'de iade edilen bir ürünün doğru lojistik partneri ve dijital stok yönetimi sayesinde depoda okutulup Sırbistan'daki başka bir müşteriye daha iyi fiyattan satılabilir. Yanı sıra gönderilen ürünlerde öncelikle ürün kategorisi, hedef müşteri segmenti eve teslimat ve kullanıcı alışkanlıklarının da göz önünde bulundurulması gerekiyor.

E-ihracatta doğru lojistik tercihler yeni fırsatlara kapı aralayabilir

Lojistik sadece bir maliyet kaleminin ötesinde operasyonel bir yönetim süreci olarak konumlanıyor. İhracatçıların kendi depolarını açmaya çalışması veya uygunsuz depoları kullanması bir yandan maliyetleri artırırken, diğer yandan da pazarlama stratejilerinin daralmasına zemin hazırlıyor. Öyle ki yanlış lojistik seçimleri online mağazaların kapanmasına kadar gidebiliyor. Bu denklemde online pazaryerlerinin hizmet kalitesi ve teslimat hızı göz önüne alındığında bazı sektörler özelinde iyisi olarak konumlandığına dikkat çekiliyor.

Rakamlarla dijital pazar

28 trilyon dolar: UNCTAD kapsamındaki 45 ekonomide 2024 e-ticaret satışları

UNCTAD kapsamındaki 45 ekonomide 2024 e-ticaret satışları 115,4 milyar dolar: Türkiye'nin 2025 e-ticaret hacmi

Türkiye'nin 2025 e-ticaret hacmi 634 bin 611: Türkiye'de e-ticaret yapan işletme

Türkiye'de e-ticaret yapan işletme Yüzde 75: E-ticaret işletmeleri içinde şahıs işletmelerinin payı

E-ticaret işletmeleri içinde şahıs işletmelerinin payı 51,6 milyon: 2025'te mikro ihracat kapsamında gönderilen paket

2025'te mikro ihracat kapsamında gönderilen paket 2,25 milyar dolar: 2025 mikro ihracat değeri

2025 mikro ihracat değeri Yüzde 117: Romanya'ya mikro ihracattaki yıllık artış

Romanya'ya mikro ihracattaki yıllık artış Yüzde 453: Yunanistan'a mikro ihracattaki yıllık artış

Yunanistan'a mikro ihracattaki yıllık artış Yüzde 81: Tercih ettiği teslimat seçeneği yoksa sepeti terk eden online tüketiciler

KOBİ'nin e-ihracat için 7 adımlık kontrol listesi