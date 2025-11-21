Balkon bahçeciliği trendi süs bitkisi satışlarını yükseltti

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki bir sera işletmesinin ziraat teknikeri ve süs bitkileri pazarlama sorumlusu Emine Çakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehirlerde balkon bahçeciliği modasının son yıllarda yükselişte olduğunu, bunun da süs bitkisi türlerinin satışlarının artmasını sağladığını söyledi.

Çakan, balkon bahçeciliğine artan ilginin Kovid-19 salgınıyla başladığına ve satışların o zamandan beri artarak devam ettiğine işaret ederek "İnsanlar salgın döneminde evlerinde daha fazla zaman geçirmeye başladı ve balkonlarında küçük de olsa doğadan bir köşe arayışına geçtiler. Bundan dolayı o dönem bizim de bitki türleri satışlarımız gerçekten çok fahiş şekilde artmıştı. Yüzde 100'ün üzerinde bir artış olmuştu. Yeterli satış elemanlarını teminde bile zorlanıyorduk." diye konuştu.

"Kovid-19 salgınıyla birlikte bu trend arttı"

Kovid-19 salgınında insanların biber-salatalık gibi yenilebilir sebze türlerini balkonlarında bakmaya başladıklarını anlatan Çakan, salgının ardından bunların yerini renkli çiçek ve yeşil aksamlı bitkilere bıraktığını dile getirdi.

Çakan, şöyle devam etti:

"Sektörde tüm bitkilerin satışlarında genel olarak bir artış oldu ama balkonda kullanılan, herkesin balkonunda rengarenk görmek istediği menekşe gibi süs bitkileri türleri satışında daha fazla bir artış oldu. Daha önceleri balkon ya da teras bitkilerinin o kadar da yoğun satışı yoktu. Bahçesi olan varsa eğer dönemsel olarak bir şeyler ekip biçiyordu. Salgınla birlikte bu trend arttı diyebiliriz. Tabii o zaman da menekşe gibi türler balkonlarda tercih ediliyordu ama bu kadar fazla insanın tercihi salgından sonra doğdu diyebiliriz son 5 senedir."

Sosyal medya platformlarındaki bilgilendirici videoların da balkon bahçeciliğinin artmasında etkili olduğunu belirten Çakan, insanların bunları izleyip balkonlarında hangi bitki türlerini nasıl yetiştirecekleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğunu, bunun da yine satışları ve sektörü olumlu etkilediğini bildirdi.

"İnternet üzerinden yapılan talepler de satışları artırdı"

Emine Çakan, balkon bahçeciliğine artan ilginin süs bitkileri cirosunu da artırdığını kaydederek "Üreticiler 2 sene önceye kadar sezonda 2 kez aynı bitkilerin üretimini yapıyordu. Ancak şu anda üreticiler sezonda ikinci, üçüncü üretimin yanı sıra dördüncü üretime de başladı. Çünkü talebi yetiştiremiyorlar. Gerçekten fazla bir talep var." dedi.

E-Ticaretin sektördeki şirketler tarafından yoğun bir şekilde kullanıldığına dikkati çeken Çakan, "İnternet üzerinden yapılan talepler de satışları artırdı. Taleplerin artması istihdam artışına neden oldu ama sektörümüzde bir işçi sıkıntısı yaşıyoruz. Alttan eleman yetişmiyor çünkü toprakla uğraşmanın insanları biraz yorduğu düşünülüyor. Aslında zevkli yanlarımız da çok var. Bunun farkına varılsa kimse dışarıda iş aramak durumunda kalmayacak çünkü bizim sektörde gerçekten işçi açığı çok yüksek." diye konuştu.

Çakan, küçük üreticiler ve yerel fidanlık işletmelerinin balkon bahçeciliğine artan ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek bu ilginin gelecek zaman diliminde daha da artacağını, insanların park, bahçe arayışına geçmek yerine evlerinin balkonlarında kendilerine bir "doğa köşesi" oluşturma düşüncesine geçtiğini dile getirdi.

Balkonlarında bitki ve çiçek yetiştirmek isteyen vatandaşlara önerilerde bulunan Çakan, kısa sürede bitki büyütmek isteyenlerin taflan, pitos, yasemini, sarmaşık türlerinden ise hederayı tercih edebileceğini, uzun süreçte bitki büyütmek isteyenlerin ise ağaç türlerine yönelebileceklerini söyledi.