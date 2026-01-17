  1. Ekonomim
Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demir Yolu Projesi kapsamında Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demir Yolu Projesi için acele kamulaştırma yapılacak
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre söz konusu proje kapsamında Yenişehir İstasyonu'nun havalimanına bağlantısının sağlanması amacıyla Yenişehir ilçesindeki bazı taşınmazlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.