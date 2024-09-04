  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bank of America, Çin'in büyüme görünümünü düşürdü
Takip Et

Bank of America, Çin'in büyüme görünümünü düşürdü

Bank of America, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'e ilişkin büyüme görünümünü düşürdü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bank of America, Çin'in büyüme görünümünü düşürdü
Takip Et

Çin'in ekonomik büyümesinin yakın zamanda herhangi bir canlanma belirtisi göstermesinin olası olmadığını savunan BofA, Çin için 2024 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 5 seviyesinden yüzde 4,8'e, 2025 ve 2026 için tahminlerini ise yüzde 4,7'den yüzde 4,5'e düşürdü.

BofA ekonomistleri yakın tarihli bir notta, ilk çeyrekte görülen güçlü ekonomik büyümenin son çeyreklerde zayıfladığını söyledi.

Türkiye’nin otomotiv ihracatı ağustosta gerilediTürkiye’nin otomotiv ihracatı ağustosta gerilediEkonomi

 

Ekonomi
Ticaret Bakanı Bolat: 2024'ün sonuna kadar toplamda 8 milyar dolar e-ihracata ulaşmayı hedefliyoruz
Bakan Bolat: Ticaret Bakanı Bolat: 2024'ün sonuna kadar toplamda 8 milyar dolar e-ihracata ulaşmayı
Balıkçı tezgahları palamut ile doldu taştı, fiyatlar düştü
Balıkçı tezgahları palamut ile doldu taştı, fiyatlar düştü
SGK’dan IBAN numaralı SMS uyarısı
SGK’dan IBAN numaralı SMS uyarısı
Hamsi avcılığı için son tarih: İzin alma süresi 6 Eylül'de doluyor
Hamsi avcılığı için son tarih: İzin alma süresi 6 Eylül'de doluyor
Türkiye’nin otomotiv ihracatı ağustosta geriledi
Türkiye’nin otomotiv ihracatı ağustosta geriledi
Büyükelçi açıkladı: Küba Türkiye ile doğrudan dış ticareti geliştirmek istiyor
Büyükelçi açıkladı: Küba Türkiye ile doğrudan dış ticareti geliştirmek istiyor