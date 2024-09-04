Bank of America, Çin'in büyüme görünümünü düşürdü

Çin'in ekonomik büyümesinin yakın zamanda herhangi bir canlanma belirtisi göstermesinin olası olmadığını savunan BofA, Çin için 2024 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 5 seviyesinden yüzde 4,8'e, 2025 ve 2026 için tahminlerini ise yüzde 4,7'den yüzde 4,5'e düşürdü.

BofA ekonomistleri yakın tarihli bir notta, ilk çeyrekte görülen güçlü ekonomik büyümenin son çeyreklerde zayıfladığını söyledi.