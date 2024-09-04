Bank of America, Çin'in büyüme görünümünü düşürdü
Bank of America, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'e ilişkin büyüme görünümünü düşürdü.
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Çin'in ekonomik büyümesinin yakın zamanda herhangi bir canlanma belirtisi göstermesinin olası olmadığını savunan BofA, Çin için 2024 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 5 seviyesinden yüzde 4,8'e, 2025 ve 2026 için tahminlerini ise yüzde 4,7'den yüzde 4,5'e düşürdü.
BofA ekonomistleri yakın tarihli bir notta, ilk çeyrekte görülen güçlü ekonomik büyümenin son çeyreklerde zayıfladığını söyledi.
Ekonomi