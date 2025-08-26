Banka dışı finans sektörünün işlem hacmi yüzde 89 arttı

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) , "finansal kiralama", "faktoring," "finansman," "varlık yönetim" ve "tasarruf finansman" şirketlerinin 2025'in ikinci çeyreği itibarıyla 6 aylık konsolide verilerini açıkladı.

Buna göre, FKB'nin temsil ettiği 5 sektörde işlem hacmi 1 trilyon 567 milyar lira, aktif toplam 1 trilyon 296 milyar lira, özkaynak büyüklüğü 255 milyar lira, müşteri sayısı ise 6,3 milyon olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FKB Başkanı Ali Emre Ballı, FKB çatısı altındaki sektörlerin geçen yılın aynı dönemine göre mali verilerinde artışlar kaydedildiğini ifade ederek, "Banka dışı finans sektörü şirketlerinin işlem hacminin yüzde 89, aktif büyüklüğünün yüzde 65, özkaynaklarının ise yüzde 74 büyüdüğünü görmekteyiz." açıklamasını yaptı.

Ballı, tasarruf finansman sektörünün özkaynaklarının yüzde 185 yükselişle 49,5 milyar liraya, işlem hacminin yüzde 260 büyümeyle 402,5 milyar liraya, aktif büyüklüğünün de yüzde 263 artışla 173,9 milyar liraya yükseldiğini kaydetti.

Faktoring sektörünün özkaynaklarındaki yüzde 65'lik artışın dikkati çektiğini belirten Ballı, "Sektörün özkaynakları bu yükselişle Haziran 2025'te 75,1 milyar liraya ulaştı. İşlem hacmi aynı dönemle kıyaslandığında yüzde 63 artışla, 850,9 milyar lirayı buldu." bilgisini paylaştı.

Ballı, finansman sektörünün özkaynaklarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artışla 34,5 milyar liraya, aktif büyüklüğünün de yüzde 55 artışla 254,7 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

Finansal kiralama sektörünün özkaynaklarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 yükselerek yaklaşık 79,5 milyar lira olduğunu aktaran Ballı, işlem hacminin yüzde 65 artarak 122,4 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

Ballı, varlık yönetim şirketlerinin aktif büyüklüğünün de yüzde 75'lik yükselişle 41,8 milyar lirayı aştığını, bu sektörün özkaynaklarının yüzde 50 artışla 17,2 milyar lira olarak kaydedildiğini belirtti.

"Finansmana erişimi kolaylaştırma yönündeki gayretlerin, kamu düzenlemeleriyle pekişeceğine inanıyoruz"

FKB Başkanı Ali Emre Ballı, temsil ettikleri sektörlerin potansiyelinin ekonomiye katma değer oluşturma vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketlerinin, yılın ilk yarısında sergiledikleri performansla ülke ekonomisinin büyümesine katkı sunmaya devam ettiğini kaydeden Ballı, "​​​​​​​Finansal sistemin sağlıklı işleyişi ve derinleşmesi için çatımız altında faaliyet gösteren 126 şirketimizin finansmana erişimi kolaylaştırma yönündeki gayretlerinin, kamu otoritesinin hayata geçireceği düzenlemelerle pekişeceğine inanıyoruz. Bu yönde atılacak adımların, sektörlerimizin finansal ekosistem içindeki konumunu ileri taşıyacağına, uluslararası standartlarla uyumlu hale getireceğine ve gelişmiş ekonomilerdeki örneklere yakınlaştıracağına dair inancımız tamdır. İkinci çeyrekte gösterdiğimiz performans, istikrar ve derinleşme odaklı düzenleyici adımlarla daha da güçlenecektir." dedi.