Bankacılar hesapladı: TCMB'nin rezervlerindeki gerileme sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinin seçimlerin ikinci turu öncesi son hafta olan 26 Mayıs haftası itibarıyla toplam rezervlerinin yaklaşık 3 milyar dolar, net rezervlerinin ise 2 milyar dolar üzerinde azaldığı hesaplanıyor.

Bankacıların hesaplamaları seçimlerin ilk turu öncesinde yüksek döviz talebi nedeniyle 9 milyar dolar gerileyen, ilk turdan sonraki ilk hafta 3.5 milyar dolar daha düşüş kaydeden döviz rezervlerindeki gerilemenin geçen hafta da devam ettiğini gösterdi.

Düşüş yaklaşık 3 milyar dolar

İkinci turdan önceki hafta düşüşün yaklaşık 3 milyar dolar olduğunu hesaplayan ekonomistler, böylece toplam rezervlerin 98.5 milyar dolara gerilediğini hesapladı. Reuters'ın görüştüğü dört ekonomistin hesaplamaları rezervin 2.9-3.3 milyar dolar bandında azaldığına işaret etti.

Resmi son verilere göre, yıl başından 19 Mayıs'a kadar toplam rezervlerde kaydedilen düşüş, altın satışlarının da etkisiyle 27.2 milyar dolara ulaştı. Düşüşün hesaplamalar doğrultusunda gerçekleşmesi halinde yıl başından beri rezerv kaybı 30 milyar dolara ulaşacak.

Hesaplamaların yanılma payının daha yüksek olduğu net rezervlerin ise, geçen hafta 2 milyar doların biraz üzerinde azalışla eksi 2.5 milyar dolara gerilemesi bekleniyor. Ekonomistlerin tahmin bandı 2-2.5 milyar dolar aralığında yer aldı.

Net uluslararası rezervler geçen hafta 2.48 milyar dolar daha azalarak 19 Mayıs itibarıyla -151.3 milyon dolara gerilemişti. TCMB'nin net rezervleri seçimlerin ilk turundan önceki haftada da 4.45 milyar dolar ile keskin düşüş kaydetmişti.

Hükümetin istikrarlı TL, piyasanın ise kamu kontrollü olarak tanımladığı bu politikalarla dolar/TL sınırlı yükselse de son 5 yılda yüzde 80 kayıp ile en kötü para birimlerinin başında geliyor. TL'nin daha çok değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan beklentiler ise TCMB rezervlerini her geçen gün daha da zorluyor.

TCMB'nin rezerv verileri Perşembe günü açıklayacak.