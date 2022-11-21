Bankacılar regülasyon tatili istiyor!

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, bu hafta Şans Sohbetleri’nde, kredi düzenlemelerinin bankacılık ve reel sektöre yansımalarını ele aldı. Güldağ, bankacılık sektörünün içinden geçtiği zorlu sürece işaret ederken, Ağaoğlu ‘regülasyon tatili’ talebinin önemli bir çağrı olduğunu vurguladı.

Güldağ ve Ağaoğlu, borsada devam eden ‘ralli’ye de parantez açtı. Ağaoğlu, eylül ayındaki dalgalanmaya dikkat çekti ve yatırımcıların dikkatli olması konusunda uyarı yaptı. Ağaoğlu, parite ve Euro/TL’deki seyir için “Euro cinsinden ihracat yapmış şirketler, gelinen seviyeleri değerlendirmeli” tavsiyesinde bulundu.

Güldağ: Finansmana erişim çözüm bekleyen bir sorun. Bankaları bir regülasyon bombası altına almış vaziyetteyiz. Yeni regülasyonlardan bankacıların biraz bunalmış olduğu görülüyor. Faiz oranları düşecek ve krediye erişim kolaylaşacak derken yeni düzenleme haberleri de geliyor. Tam şekillenmiş değil ama önümüzdeki dönem de bankacılar açısından çok kolay geçecekmiş gibi görünmüyor.

Ağaoğlu: Günlük hayatımızı çok ilgilendiren hale geldi bu durum. Ama bankacıların son birkaç haftadır ilginç ve haklı bir talebi var. Onların taleplerini pek fazla dile getiren yok ama ben iki tarafın da muhatabı olduğum için bankaların bir regülasyon tatili talebi olduğunu söyleyeyim.

Güldağ: Adli tatil gibi bizim de bir regülasyon tatilimiz olsun diyorlar yani.

Ağaoğlu: Evet. Bunu en azından bilançolar kapanana, bu yılı bitirene kadar istiyorlar. “Bu yıl çok hırpalandık, yeni bir regülasyonu bilançoya uydurmaya takatimiz kalmadı, çok yorulduk” diyorlar. Ben de işin diğer tarafındaki finansçılardan biri olarak çok yorulduğumu söyleyeyim. Buradan otoritelere aktarmış olayım; bize bir tatil verin. Bir regülasyon tatili olsun, en azından 3 ay hiçbir değişikliğe gitmeyelim. Bunların bir sonuçlarını görelim. Çünkü, boşlukları kapatmaya çalışan adımlar atıyoruz ama onlar da yeni boşluklar yaratıyor.

Güldağ: Tüm bu düzenlemelerin yanında kredilerde artış da var.

Ağaoğlu: Evet, yatırım kredileri ile ilgili Merkez Bankası'nın vermiş olduğu reeskont kredileri gerçekten arttı ve Merkez kaynaklı krediler geçen yıla göre hakikaten çok yükseldi. Ama bunların miktarları küçük. Sorun bir sefer vermekle çözülmüyor. Tartıştığımız durum; bir stok problemi değil, akım problemi. Bir seferle verdiğiniz krediyle çözülen bir sorun değil bu. Sorun bu akımın sürekli regülasyonlarla yönünün değiştirilmesi.

Güldağ: Bakalım hayırlısı olsun. Finansla ilişkim yok ama ben de doğrusu desteklerim bunu. Bu çok ciddiye alınabilir bir talep olarak geldi bana. Borsaya değinmek istiyorum. Çok tartışmalı gitmeye başladı yine. Bugünün tarihini de belirtelim 17 Kasım saat 13:45’te yapıyoruz bu sohbeti. Dün konuşuyorduk; borsada özellikle sen bir takım hisse senetlerinden bahsediyordun borsayı yukarıya doğru sürükleyen ama tehlikeye de dikkat çekiyordun. Bunlar bir anda da aşağıya gelebilir diye. Çünkü irrasyonel bir ortam oluştu. İrrasyonel birtakım fiyatları ortaya çıktı diye ifade ediyordun.

Ağaoğlu: Borsa yorumunda teknik analiz üzerinden daha kolay yorum yapılabiliyordu ama teknik analiz ile ilgili benim hep söylediğim bir şey vardır. Teknik analizi yapabilmem için bir şeyin temelinin sağlam olması gerekiyor ve fiyat oluşumunun gerçekten serbest olması gerekiyor. Şimdi bunları neden söyledim dersen, eylül ayında borsada çok ciddi bir dalgalanma yaşadık hatırlarsan büyük banka hisselerine de sirayet eden diyelim. Borsadaki mekanik arıza diye değerlendirmiştik o zaman hatırlarsan. Bazı aracı kurumların canlarının yandığı bir dönemdi. Pek ondan ders alamamışız gibi, yine aynı aç gözlükte yeniden oyunu tekrar kurduk.

Güldağ: Biz hisse bazlı yorum yapmaktan kaçınıyoruz ama öyle fiyatlamalar ve değerlemeler oluştu ki, gerçekten şaşırtıyor.

Ağaoğlu: Ben hisse senedi ismi vermeyi pek sevmem ama başka türlü de açıklayamıyoruz. Örneğin SASA’nın piyasa değeri… Bir holding ve benzeri bir iş yapan bir şirketi, üzerine de Türkiye’nin en eski bankasını yani üçünü bir araya getiriyorsun bunların piyasa değerleri SASA’dan düşük çıkıyor. Benzer bir durum Tesla’da olmuştu hatırlarsan. Borsada işlem gören bütün araba şirketlerin piyasa değeri tek bir Tesla’nın değerinden düşük kalmıştı. Bunlar düzeliyor bir süre sonra. Ama sonuçta bu rasyonel olmayan fiyatların rasyonel olabilecek seviyelere gelebileceği endişesi taşırken böyle bir hareket yaşanıyor. Diğer hisselere etki ediyor.

Güldağ: Hisse bazlı işlemler yada borsadaki fiyatlamaların yanında, artan yatırımcı sayısına da bir parantez açmak lazım bence.

Ağaoğlu: Kimse şu anda Türk lirasının faizinin gerçekte ne olduğunu bilmiyor, söyleyemiyor. Şu anda karar verebilme yeteneğimiz sınırlı hale geldiği için herkes kendine bir getiri arayışında. Faiz bu kadar düşük olunca, enflasyon yüksek olunca, eline geçen 3 kuruş para da nerede kendimi koruyabilirim diye baktığında elindeki en iyi alternatif borsa. Yine eylül ayındaki o olayda da konuşmuştuk ben bu bir teknik arızaydı o teknik arıza düzelince yola devam edeceğiz demiştim ve nitekim devam ediyor. Çünkü başka seçenek bırakılmadı bireysel yatırımcılara.

Güldağ: Dolar ve borsa cephesi için kısa vadeli beklentini de almak isterim… Ağaoğlu: Borsanın gelinen seviye itibariyle dolar bazındaki fiyatı bence yüksek. Çünkü bunun arkasında da başka bir durum var. Kur oldukça yatay istikrarlı gitmekle birlikte diğer alternatif getirilere göre kur tarafındaki yükseliş sınırlı kaldığı için dolar bazındaki endeks yükselmeye başladı. Tabii bunun ihracatçı tarafına da birtakım etkileri var. Kurdaki bu istikrar iyi gibi görünmekle birlikte üretim maliyetleri artmaya devam ederken ihracatçılar için elde ettikleri gelir düşüyor veya sabit kalıyor, bu da kar marjlarını daraltıyor. Şimdi kur tarafında birtakım hareketler olur mu meselesinde ben beklemiyorum olmasını ama diğer taraftaki irrasyonel davranışları çok destekleyen bir durum ortaya çıkartıyor bu. Ve sonuçta çıkan manzaranın farklı yorumlanmasına neden oluyor. O yüzden bu piyasadaki oynaklıkların çok daha fazla arttığını göreceğiz biz borsa tarafında.

İhracatçılar paritedeki bu seviyeleri değerlendirebilir

Güldağ: İhracatçı tarafından en merak edilen konulardan biri de parite. Şimdi Euro’nun güçlendiği bir noktayı görüyoruz. 19 liranın üzerine çıktı. Nasıl görüyorsun, paritede gelişmeler nasıl seyreder?

Ağaoğlu: Dolar/TL tarafında en yükseği dün gördük galiba (çarşamba). Dolar kuru TL olarak yılın en yükseklerinden biri ama parite bu yılın en yükseklerine geldi. Çok darbe yemişti, çok örselenmişti. 94,50-96 bandı gelir mi denildi, geldi. Artık orası bana göre dip olmuştu, bu sene içinde ben yılı 1’in üzerinde kapatacağımızı düşünen tarafa geçmiştim. Ama 1,0225’lere kadar geldi, sonraki 1,0450 demiştim, 1,0480’li rakamlara geldi. Bu çok hızlı bir hareket ve sadece paritede olmadı. Doların genel bir değer kaybından bahsetmemiz lazım çünkü orada en azından dolar endeksi olarak baktığımızda yanılmıyorsam 114’leri görmüştü bu sene, şu anda 106,28-106- 60 bandında geçiyor. 106,60-114,60 diyelim bayağı önemli bir dolar aleyhine. Doların değer kaybettiği yani doğal olarak Euro’nun değer kazandığı bir ortam. Fed’in faiz artışlarının yavaşlayacağı beklentisi Euro’nun faiz artırmaya devam edeceği beklentisiyle parite 1,0480’lere geldi. Ben bunun bu sene aşılmasını beklemiyorum. Önümüzdeki yıl yeni düşükler görülür mü kısmı ihtimali halen daha var. Ben 0,9250’lerin halen daha test edileceği günler olabileceğini düşünen taraftayım. Euro tarafında bu değer artışının kalıcı olma ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum. Pek tabii ki 1,0650’lere, 1,0680’lere kadar da gidilebilir yakın zamanda. Ama orayı aşacağını zannetmiyorum, en azından bu yıl içindeki kalan 1,5 aylık süre içinde. Eğer Euro cinsinden ihracat yapmış olanlar varsa bence bu parite seviyesini değerlendirmelerinde fayda var. En azından dövizle yapılması gerekiyorsa bile tercihlerini bir miktar Euro’dan dolara değiştirebilirler, bu yıl için söylüyorum sadece.

Güldağ: Fed faiz artırımını biraz azaltarak devam edecek gibi ama Avrupa Merkez Bankası sonradan açıldı. Üst üste sanki enflasyonla mücadele için 2,5’lar seviyesine çıkacak gibi görünüyor. Bir taraf yavaş yavaş durgunlaşırken, hatta belki bir faiz indirimleri sürecine gelirken Avrupa Merkez Bankası belki de faiz artırım sürecine devam ediyor olacak. Bu da biraz Euro'yu sanki güçlendiriyor gibi görünüyor. Ama sen çok net bir şekilde çerçevelemiş oldun. Çünkü ihracatçıyı çok etkiliyor Mustafa Gültepe de geçenlerde söyledi sadece bu nedenden dolayı 12,8 milyar parite farkı ile bizim ihracatımızda bir gerileme var diye ifade etti, dolar bazında tabii.

Gümüş ve altında düzeltme mümkün

Güldağ: Altında hareketliliğin devamını bekler misin?

Ağaoğlu: Değerli metaller tarafında son bir buçuk hafta içinde çok önemli değer kazanımları oldu. Gerek altın gerek gümüşte. Gümüş 22,25’lere kadar geldi. Burası teknik olarak önemli bir seviyeydi. Yani 200 günlük hareketli ortalama. Aynı şekilde altın da 200 günlük hareketli ortalamasında. Tam ulaşamasa bile oldukça yaklaştı. Onun 200 günlük ortalaması 1803’lerden geçiyor. Altın ve gümüş son bir buçuk haftanın çok hızlı koşanlarıydı biraz düzelecekler, dinlenecekler. Ama yeni dipler beklemiyorum her ikisinde de. Gümüşte büyük ihtimalle 19,75 -20,25 bandına kadar bir düzeltme gelecek. Ama bu seviyenin yılın sonuna kadar dip olacağı, yılı 21-22 bandında kapatacağını düşünüyorum. Altının 1750’lerin üzerinde bir yerde kapatmasını bekliyorum artık yıl sonu yaklaştığı için.

Güldağ: Geleneksel olarak petrole de bir dokunmadan geçmeyelim derim.

Ağaoğlu: Polonya’ya düşen roketlerle ilgili bir heyecan oldu. 94,60 - 96 bandına doğru gece kısa vadeli bir hareket yaşandı ama tekrar 91 dolarlar seviyesinde işlem görmeye başladı. Ben petrolün de açıkçası yukarıya gidecek bir yeri olduğunu düşünmeyenlerdenim. Yakın zamanda Brent petrolün 85 doların altına inebileceğini düşünüyorum. Bu yılı böyle kapatacağız diye düşünüyorum. Önümüzdeki yıl için en önemli gösterge bu yılın kış mevsimi. Avrupa’da nasıl geçeceği, doğalgaz fiyatlarını ve beraberinde petrolü etkileyecek. O yüzden bir ay içinde daha net bir resim ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum 2023 için.