Bankacılar Reuters’e açıkladı: TCMB’nin rezervlerinde yeni rekor

Bankacıların hesaplamalarına göre, Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar doların üzerinde artışla, 142.5 milyar dolar ile yeni tarihi zirvesine çıkarken, seçimden bugüne rezerv artışı da 44 milyar dolara ulaştı.

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu dört bankacı 8 Aralık ile biten hafta 141.37 milyar dolar olarak açıklanan toplam rezervlerde 15 Aralık haftasında 1.1-1.3 milyar dolar artış gerçekleştiğini hesapladı. Hesaplamalara göre toplam rezerv 142.5-142.7 milyar dolar bandında yeni tarihi zirvesine yükselecek.

İlgili veriler, TCMB analitik bilanço verilerinden ve öncü göstergelerden hesaplanabiliyor. Resmi veriler perşembe günü 14.30'da açıklanacak.

TCMB hesaplanan rezerv verisine ilişkin yorum yapmadı.

Seçimlerden bugüne artış 44 milyar dolar

TL'nin seviyesini belirlemek için rezerv satışlarına seçim sonrası son verilmesinin ardından rezervlerde başlayan yükseliş trendi haziran ayından bugüne devam ediyor. Seçimlerde 100 milyar doların hemen altına kadar gerileyen toplam rezervde, geçen yaklaşık altı ayda yükseliş 44 milyar dolara ulaştı.

İhracatçı kuruluşların döviz gelirlerinin belirli bir oranını TCMB'ye satma zorunluluğu, başlayan yabancı fon akışı ve lokallerin dövizden TL'ye geçişi rezerv artışını destekliyor.

Genel seçimlerin ardından döviz, tahvil başta olmak üzere piyasalar kamu kontrollü yapıdan serbest koşullara doğru ilerliyor. CDS düşüşü 700 baz puandan geçen hafta itibarıyla 300 baz puanın altına doğru belirginleşti.

Yabancılar, yükselen enflasyon karşısında faiz oranlarını düşürmek de dahil alışılmışın dışındaki politikalar ile Türkiye'yi son yıllarda yatırım tercihleri arasına almıyordu.

Yatırımcılar Türkiye piyasalarına geri dönmeye başladı

Mayıs ayındaki genel seçimler ardından geçen yaklaşık altı aylık süreçte önce olumsuz bakış açısı değişmeye başladı; ardından yatırımcılar Türkiye piyasalarına geri dönmeye başladı.

Bu kapsamda TCMB'nin ilk kez yatırımcı günü temasıyla 11 Ocak'ta JPMorgan'ın New York merkezinde gerçekleştireceği toplantı da yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. "TCMB sizleri Türk yetkililer ve yatırımcılar ile görüşeceğiniz bir güne davet ediyor" notu ile dün yatırımcılara iletilen davete göre TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı 45 dakikalık bir sunumu ile başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de programda sunum yapacak.

TCMB’nin faiz kararı takip edilecek

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü 8 Aralık haftasında net 1.45 milyar dolar ile altı buçuk yılın en büyük haftalık girişine işaret etti.

TCMB verilerine göre yurtdışında yerleşik kişilerin DİBS portföyü 8 Aralık haftasında 891.4 milyon dolar arttı. Bu Ağustos 2017'den beri görülen en yüksek haftalık giriş oldu.

TCMB bu dönemde politika faizini de yüzde 8.5'ten yüzde 40'a çıkarması da TL'nin çekici hale gelmesini sağladı. Seçimlerin ardından 3,150 baz puan faiz artışına giden TCMB'nin perşembe günü sonuçları açıklanan yılın son toplantısında politika faizinde artışa devam etmesi bekleniyor.