Bankacılar TCMB rezervlerinde 5 milyar dolar düşüş bekliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam brüt rezervlerinin geçen hafta artan döviz talebi etkisiyle yaklaşık 5 milyar dolar azalışla 116 milyar dolara gerilediğini hesapladı.

Reuters'ın görüşlerine başvurduğu beş bankacının TCMB bilanço verileri ve sektör öncü verilerininden yaptığı hesaplamalara göre toplam rezervlerde geçen hafta 4.8 milyar dolar ile 6.1 milyar dolar arasında düşüş hesapladı.

Bankacıların hesaplamalarının ortalaması 5.4 milyar dolar düşüşe işaret etti.

Bankacılar seçime yaklaştıkça döviz talebinin belirgin arttığını son haftalarda ise, bu talebin mevcut döviz politikaları zorlayacak ölçüye ulaştığına dikkat çekmişlerdi.

TCMB verilerine göre, altın ve brüt döviz rezervinden oluşan toplam brüt rezervler, deprem öncesi 3 Şubat itibarıyla bulunduğu 129.63 milyar dolar seviyesinden 14 Nisan itibarıyla 121.5 milyar dolara inmişti.

Bankacıların hesaplamaları toplam brüt rezervlerin 116 milyar dolara düşeceğine, net rezervlerde de brüt rezervlerden daha az olsa da belirgin düşüş görüleceğine işaret etti.

Resmi veriler perşembe günü saat 14.30'da açıklanacak. Dolar/TL 19.40 civarında seyrederken, TL depremden bugüne geçen sürede dolar karşısında yüzde 3.1 değer kaybetti.