Bankacılık devi 5 bin 200 kişiyi işten çıkaracak

Hollanda'nın büyük bankalarından ABN Amro Bank yeniden yapılanma kapsamında 5 bin 200 kişiyi işten çıkaracak.

Hollanda'nın büyük bankaları arasında yer alan ABN Amro Bank, yeniden yapılanla kapsamında dikkat çeken bir karar aldı. Banka, "Daha verimli ve etkili" olmak için yürütülen yapılanma kapsamında tam zamanlı çalışan sayısını 5 bin 200 kişi azaltacak.

Banka, 2025 yılı başından bu yana binden fazla pozisyonda küçülmeye gitti.

"Etkilenen herkesi desteklemeye hazırız"

ABN Amro CEO'su Marguerite Berard, bankanın beş stratejik uzun vadeli hedefe odaklanan yeni bir strateji sunduğunu belirtti. Berard, "Maliyet tabanımızdaki değişikliklerin, özellikle de çalışan sayısındaki azalmanın, çalışma arkadaşlarımız için belirsizlik yarattığının farkındayız. Etkilenen herkesi kapsamlı bir sosyal planla, maddi destek ve yeni fırsatlar bulmada yardım sağlayarak desteklemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Bankanın 2028 hedefleri arasında 10 milyar euronun üzerinde gelir ve en az yüzde 12 özsermaye getirisi yer alıyor. ABN Amro ayrıca, Alfam kredi işletmesini Rabobank’a satmak için anlaştığını

