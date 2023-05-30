Bankacılık kaynakları: TCMB, bankaların hazine yetkilileriyle görüşecek

Bankacılık kaynakları, bugün Merkez Bankası (TCMB) ile bankaların genel müdür yardımcılarının bir araya geleceğini, toplantıda genel değerlendirme yapılmasını beklediklerini söyledi.

Reuters'a bilgi veren dört bankacılık kaynağı, TCMB Başkan Yardımcısı Taha Çakmak ve bankaların hazineden sorumlu genel müdür yardımcılarının bugün bir araya geleceğini söyledi. TCMB konuya ilişkin bir yorum yapmadı.

Bir bankacı, "Bankaların Hazine'den sorumlu genel müdür yardımcıları ile toplantı gerçekleşecek bu akşam. Genel görüş alışverişi olacak" dedi.

Bir diğer bankacı, "Genel değerlendirme olacak, kur korumalı mevduat hesaplarının da konuşulması bekleniyor" dedi.