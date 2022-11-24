Bankacılık sektörü kredi hacmi 49,3 milyar lira arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 18 Kasım itibarıyla 49 milyar 311 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 7 trilyon 117 milyar 517 milyon liradan 7 trilyon 166 milyar 827 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 83 milyar 898 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 8 trilyon 661 milyar 220 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 1,7 trilyonu aştı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 18 Kasım itibarıyla 2 milyar 195 milyon lira artışla 1 trilyon 7 milyar 174 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 355 milyar 195 milyon lirası konut, 37 milyar 920 milyon lirası taşıt ve 614 milyar 59 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 468 milyon lira artarak 912 milyar 157 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 376 milyar 854 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 179 milyar 412 milyon lirası taksitli, 197 milyar 442 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 18 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 32 milyon lira azalarak 161 milyar 239 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 135 milyar 254 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 20 milyar 124 milyon lira artarak 1 trilyon 523 milyar 522 milyon lira oldu.