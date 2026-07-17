Bankacılık sektörü mevduatı yeniden 30 trilyon TL'yi aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 10 Temmuz ile biten haftaya ilişkin bankacılık sektörü haftalık verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi bir önceki haftaki 26 trilyon 750 milyar TL seviyesinden 26 trilyon 817,3 milyar TL'ye yükseldi. Sektördeki toplam mevduat ise 29 trilyon 870 milyar TL'den 30 trilyon 52,0 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketlerin ticaret finansmanında kullandığı gayrinakdi kredi ve yükümlülükler de 10 trilyon 720 milyar TL'den 10 trilyon 807,1 milyar TL'ye çıktı.

Kredi türlerinin alt kırılımları incelendiğinde, ticari ve diğer kredilerin önceki haftaki 20 trilyon 70 milyar TL'lik seviyesinden 20 trilyon 144,7 milyar TL'ye çıktığı görüldü. Taksitli ticari krediler ise 4 trilyon 120 milyar TL'den 4 trilyon 128,2 milyar TL'ye yükseldi. Tüketici kredileri tutarı 3 trilyon 390 milyar TL'den 3 trilyon 395,7 milyar TL'ye ulaşırken, bireysel kredi kartları hacmi 3 trilyon 290 milyar TL'den 3 trilyon 276,8 milyar TL'ye geriledi. Kurumsal kredi kartları ise 1 trilyon 40 milyar TL'den 1 trilyon 23,3 milyar TL seviyesine indi.

Aynı haftada sektörün takipteki alacakları 776,29 milyar TL'den 785,70 milyar TL'ye yükselirken, bankacılık sektörünün yasal özkaynakları 5 trilyon 760 milyar TL'den 5 trilyon 757,5 milyar TL'ye geriledi. Sektörün toplam menkul değerler bakiyesi ise 7 trilyon 700 milyar TL'den 7 trilyon 808,9 milyar TL seviyesine ulaştı.

Bankalarda saklanan menkul değerlerin toplamı 4 trilyon 200 milyar TL'den 4 trilyon 345,6 milyar TL'ye yükseldi. Bu tutarın içinde, yurt içi yerleşikler adına saklanan menkul değerler 3 trilyon 510 milyar TL'den 3 trilyon 562,6 milyar TL'ye, yurt dışı yerleşikler adına saklanan menkul değerler ise 689,17 milyar TL'den 783,10 milyar TL'ye çıktı.

Sektörün yabancı para net genel pozisyonu 54,06 milyar TL'den 65,61 milyar TL'ye yükseldi. Bu süreçte bilanço içi yabancı para pozisyonu -2 trilyon 480 milyar TL'den -2 trilyon 441,3 milyar TL'ye, bilanço dışı yabancı para pozisyonu ise 2 trilyon 530 milyar TL'den 2 trilyon 506,9 milyar TL'ye geldi. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları bakiyesi ise bir önceki haftaki 236 milyon TL seviyesinden 205 milyon TL'ye geriledi.