Bankacılık sektöründe beklenti %40 üzeri kâr artışı

ŞEBNEM TURHAN

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin son çeyrek bilanço dönemi başladı. Bankacılık sektöründe ilk bilanço 2 Şubat’ta Akbank ile başlayacak. Aracı kurumların tahminleri bankacılık sektörünün yılı yüzde 38-43 arası kar artışı ile tamamlaması yönünde. Çeyreksel kar artışı ise yüzde 3,9 seviyesinde kalacak. Raporlara göre kamu bankaları net kar artışında özel bankalara göre öne çıkacak.

Deniz Yatırım

Şirketin araştırma kapsamındaki bankaların toplam net karının çeyreklik bazda yüzde 6, yıllık bazda ise yüzde 40 artış göstermesini bekliyor. Kamu bankalarında son çeyrekte kar artışının özel bankalara göre belirgin şekilde daha yüksek olmasını öngören Deniz Yatırım sektör genelinde özsermaye karlılığının yüzde 21,4 ile bir önceki çeyreğe göre yatay kalması, geçen yılın aynı dönemine göre ise yaklaşık 2.5 puan kadar artış sergilemesini bekliyor.

Son çeyrekte TL kredi büyümesinin önceki çeyreğe göre hafif artarak çeyreklik yüzde 11 seviyesine yaklaştığını hesaplarken, YP kredilerde ise yine yılın ilk yarısındaki artış hızına göre belirgin bir ivme kaybı ile bir önceki döneme göre yüzde 2,7 büyüme yakaladığına yer verdi. Analize göre kredi büyümesi kısmen bireysel krediler lehine gerçekleşirken, KOBİ tarafında büyüme hızında önceki çeyreğe göre kısmen bir yavaşlama göze çarptı. TL mevduat büyümesi TL kredi artış hızının gerisinde kaldı, YP mevduat büyümesi ise YP kredi büyümesinin üzerinde gerçekleşti.

Ziraat Yatırım

Kurumun analizine göre azalan fonlama maliyeti ile birlikte son çeyrekte net faiz marjında genişleme bekleniyor. TÜFE endeksli tahvil getirileri tarafında, gerçekleşen ve tahmin arasındaki farktan kaynaklı Vakıfbank’ta yüksek artış bekleyen Ziraat Yatırım güçlü seyreden net ücret ve komisyon gelirlerindeki büyümede yavaşlama beklerken, Halkbank ve Garanti Bankası’nın görece iyi bir net ücret ve komisyon geliri yazmasını öngördü.

Yılın son çeyreğinde kullanıma bağlı olarak swap maliyetlerinde tekrar artış gözlendiği yer alan analize göre tahminleri kapsamındaki bütün bankaların ticari zarar yazmasını bekleniyor. 2025 yılının 4. çeyreğinde takiplerindeki bankaların toplam karlarının bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,9’luk artarak 97.5 milyar TL’ye çıkmasını öngördü. Söz konusu kar rakamı, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 41,4’lük artışa işaret etti.

Yapı Kredi Yatırım

Takibindeki bankaların net karında çeyreksel yüzde 18 artış, yıllık olarak ise yüzde 43 artış öngören Yapı Kredi Yatırım analizinde net faiz marjlarında TL kredi-mevduat makasındaki iyileşme ve TÜFE'ye endeksli tahvillerden artan katkı kaynaklı yaklaşık 50 baz puan iyileşme görmenin beklendiği yer aldı. Analize göre ticari-kur-swap sonuçlarında ise artan swap maliyetleri ve azalan ticari kazançlar kaynaklı düşüş yaşanacak. Artmaya devam eden takibe girişler nedeniyle kredi karşılıklarında artış beklendi.

Şeker Yatırım

Takip ettiği bankalar için son çeyrekte döneminde çeyreksel bazda yüzde 3,2, yıllık bazda ise yüzde 38 oranında kâr artışı öngören Şeker Yatırım bu çeyrekte sektör genelinde vergi karşılıklarında kârlılığı belirgin şekilde baskılayan artışın öne çıktığını kaydetti. Şeker Yatırım analizine göre net faiz marjında (swap dahil) devam eden iyileşme, İş Bankası ve Garanti Bankası’nda güçlü artış, komisyon gelirlerinde yatay-pozitif seyir, faaliyet giderlerinde personel giderleri kaynaklı son çeyreğe özgü sert yükseliş, TL kredilerde %10 civarında kuvvetli, YP kredilerde düşük tek haneli artış tahminleri şekillendirdi.

Takip ettiği bankalar arasında, çeyreksel bazda en güçlü kâr artışını VakıfBank’ta bekleyen kurum Akbank ve İş Bankası’nın da kâr büyümesiyle öne çıkmasını öngördü.