Bankacılık sektöründe ikinci çeyrek kayıp geçti

ŞEBNEM TURHAN

Bankacılık sektöründe ikinci çeyrek bilanço dönemi 28 Temmuz’da Akbank ile başlayacak. Sektörde savaş nedeniyle artan petrol fiyatlarının etkisiyle bozulan enflasyon beklentileri ve artan faizler nedeniyle net karlarında çeyreklik yüzde 20’nin üzerinde düşüş bekleniyor. Kısa vadeli mevduat faizlerinin marttan itibaren yüzde 40’ın üzerine çıkması ve fonlama maliyetlerinin yükselmesi marjlar üzerinde baskı yaratırken sektörde takipteki alacak bakiyesinin artması da sıkıntı olarak öne çıkıyor. Aracı kurumların bilanço beklentilerinde çeyreklik yüzde 20 üzerinde net kar daralması öngörülürken yıllık sadece yüzde 8 kar artışı tahmin edildi.

Ak Yatırım

Kurum daralan net faiz marjı nedeniyle bankaların ikinci çeyrek kârlarında yüzde 20’nin üzerinde düşüş bekliyor. Böylece büyük bankaların 2026 ilk yarısında ortalama öz kaynak getirisinin yüzde 20’yi geçmesi zor görünüyor. Önceki çeyreğe göre swap dahil net faiz gelirinde (NFM) yüzde 20’ye yaklaşan düşüş ve net faiz marjında 100 baz puan civarı erime öngören kurum, kredi risk maliyetinin 30 baz puan kadar artışla 250 baz puana çıkması ve önceki çeyreğe göre Hazine işlemlerinin zayıflayan performansı banka bazında kârları baskılayabilecek. Diğer taraftan komisyon gelirlerinin yüzde 10 civarı artışla ve faaliyet giderlerinin de yatay kalarak kârları olumlu etkilemesini bekliyoruz. 3Ç26’da ise devam eden marj baskısı ve faaliyet giderlerinde döngüsel artışlar nedeniyle anlamlı bir toparlanma zayıf görünüyor.

Deniz Yatırım

Araştırma kapsamındaki bankaların toplam net kâr rakamında çeyreklik bazda yüzde 22 azalış, yıllık bazda ise yüzde 8 artış bekleyen kurum; kamu bankalarının çeyreklik kâr daralmasının özel bankalara kıyasla daha sınırlı kalacağı düşüncesinde. Kamu kesimi açısından net kârın çeyreklik bazda yüzde 12 azalış, yıllık bazda ise yüzde 43 artış tahminleyen Deniz Yatırım uzmanları özel sektör bankalarının (TSKB dahil) ise net kârının çeyreklik bazda yüzde 26 daralmasını, yıllık bazda ise yüzde 1 seviyesinde yataya yakın seyir izlemesini bekliyor. Kuruma göre bu çeyrekte bilanço görünümünde öne çıkan başlıklar; artan fonlama maliyetlerinin etkisiyle daralan TL kredi-mevduat makası ve artış kaydeden karşılık giderleri oldu. Kârlılık tarafında ise, trading zararlarının, fonlama maliyetlerindeki yükselişin ve artan swap giderlerinin ikinci çeyrekte gelir tablosu üzerindeki marj baskısı net görüldü. Takipteki kredi oranındaki yükseliş beklentimize paralel olarak artan karşılık giderlerinin kârlılık üzerindeki negatif etkisi sürdü.

Garanti BBVA Yatırım

Kurum, kapsamındaki bankalar için çeyreklik bazda ortalama yüzde 29 net kâr daralması öngördü. Analistlere göre bu çeyrekte öne çıkan başlıklar “Kredi-mevduat makasında yaklaşık 250 baz puanlık daralma sonucu net faiz marjlarında ortalama 45 baz puanlık gerileme, güçlü komisyon gelirlerine karşın dönemsel ücret artışlarının etkisiyle faaliyet giderlerinde yükseliş ve artan takip girişleri nedeniyle karşılık giderleri ile risk maliyetindeki yukarı yönlü seyir” oldu. Yıla güçlü başlayan bankacılık sektöründe savaş nedeniyle yükselen kısa vadeli mevduat faizleri ve artan fonlama maliyeti karlılıkta baskı yarattı. Komisyon gelirlerindeki güçlü seyir ve faaliyet giderlerindeki kontrollü artış kârlılığı desteklese de, artan takipteki alacak girişleri nedeniyle karşılık giderlerindeki yükseliş sektörün temel baskı unsuru olmaya devam etti. Kurum ikinci çeyreğin bankalar açısından marj tarafında zorlu geçmesini ve birçok bankanın 2026 net faiz marjı beklentilerini aşağı yönlü revize etmesini bekliyor.

Ünlü & Co

Kurum analizinde ikinci çeyrekte bankalar için yıllık yüzde 5 net kar artışı birinci çeyreğe göre ise yüzde 25 düşüş beklentisini vurguladı. Araştırma kapsamındaki bankaların iştirak gelirlerinden arındırılıp yalnızca net faaliyet karına bakıldığında ise zayıflığın daha belirgin olduğunu ve yüzde 47 çeyreklik düşüş yaşandığını vurgulayan kurum TL fonlama maliyeti baskısı sürerken net faiz marjı ve aktif kalitesinin bozulduğuna işaret etti. Araştırmaya göre TÜFE tahmin revizyonları ise TÜFE'ye endeksli kağıtlar üzerinden zayıflığı kısmen telafi etti. Garanti ve TSKB'nin pozitif, İş Bankası ve Halkbank'ın negatif ayrışmasını bekliyor.

Yapı Kredi Yatırım

Daralan TL kredi-mevduat makası, artان swap maliyetleri ve artan karşılıklar nedeniyle ikinci çeyrekte kurum takibindeki bankaların net karında çeyreksel yüzde 17 düşüş, yıllık olarak ise yüzde 10 artış öngördü. İkinci çeyrekte yüzde 9 TL kredi büyümesi tahmin eden kurum net faiz marjlarında TL kredi mevduat makasındaki ortalama 150 baz puan düşüş nedeniyle yaklaşık 60 baz puan gerileme görmeyi bekliyor. Kurumun analizine göre ticari-kur-swap sonuçlarında ise artan swap maliyetleri ve azalan ticari kazançlar kaynaklı düşüş yaşanacak, artan takibe girişler nedeniyle karşılıklarda artış gözlenecek.