Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 50'yi aştı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yaptığı açıklamada, bankacılık sektöründe kadın çalışan oranının yüzde 50’yi aştığına dikkat çekti.

Kadın istihdamının, sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmanın önceliklerinden biri olduğuna değinen Çakar, "Kadın istihdamının ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve büyümesi için öneminin farkındayız. Birlik ve bankalarımızla beraber kadın - erkek eşitliğinin toplumun her alanında şart olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çakar, bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 50’den fazlasının kadın olması da sektördeki builincin bir göstergesi niteliğinde olduğunu belirtti.

Türkiye Bankalar Birliği’nin kurulduğu günden bu yana sektöre ilişkin istatistikleri tuttuğunu ve kamuoyuyla paylaştığını belirten Çakar, şunları kaydetti: “Bu istatistikler ve veriler sayesinde bankacılık sektörü çalışanlarının demografik yapısını yakından takip ediyoruz. 1963 yılında yüzde 27 olan kadın çalışan oranı 2022 Eylül sonu itibarıyla yüzde 50’yi aştı. Birliğimiz'de de sektöre benzer bir demografik yapı var. Çalışanlarımızın yüzde 52'si kadın. Kadın istihdamının korunması ve geliştirilmesi, girişimci kadınların desteklenmesi için bankaların pek çok önemli proje yürütüyor. Bankalarımız özel kredilendirme uygulamalarıyla kadın girişimcileri destekleyerek ekonomik faaliyete katılımlarını teşvik ediyor, danışmanlık hizmetleri, kadınlara ilham ve destek olması amacıyla cesaretlendirme programları ve eğitimler düzenliyor."

Bankaların üst yönetim kademelerindeki kadın çalışan oranında da devam eden bir artış olduğuna dikkati çeken Çakar, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcısı görevlerindeki kadın oranının 2013 yılında yüzde 12 iken, bugün 7 puan artarak yüzde 19’a yükseldiğine, üst yönetim kademelerinde 129 kadının görev yaptığına işaret etti.

Çakar, sektörde çalışan kadınların eğitim seviyesinin de yüksek olduğuna belirterek, kadın çalışanların yüzde 93’ünün lisans, yüksek lisans veya doktora diplomasına sahip olduğunu aktardı.