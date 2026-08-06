Bankacılık sektöründe kredi hacmi 27,4 trilyon TL'yi geçti

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 31 Temmuz haftasında 459 milyar 338 milyon TL artarak 26 trilyon 975,1 milyar TL'den 27 trilyon 434,4 milyar TL'ye çıktı. Kredilerde haftalık artış yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.

Ticari ve diğer krediler 284 milyar 606 milyon TL artışla 20 trilyon 582,4 milyar TL'ye ulaştı. Taksitli ticari krediler 4 trilyon 183,8 milyar TL'ye, kurumsal kredi kartı bakiyesi ise 1 trilyon 80,9 milyar TL'ye yükseldi.

Bireysel kredi kartı bakiyesi 3,4 trilyon TL'yi geçti

Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarının toplamı haftalık 174 milyar 732 milyon TL artarak 6 trilyon 852,1 milyar TL oldu.

Tüketici kredileri 32 milyar 24 milyon TL yükselişle 3 trilyon 430,2 milyar TL'ye çıkarken bireysel kredi kartı bakiyesi yüzde 4,4 artarak 3 trilyon 421,8 milyar TL'ye ulaştı.

Bireysel kredi kartlarındaki haftalık artış 142 milyar 709 milyon TL olarak kaydedildi. Taksitli kart borçları 25 milyar 1 milyon TL artarak 1 trilyon 260,6 milyar TL'ye, taksitsiz kart borçları 117 milyar 707 milyon TL yükselerek 2 trilyon 161,2 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri içinde ihtiyaç kredileri 27 milyar 988 milyon TL artışla 2 trilyon 572,1 milyar TL'ye yükseldi. Konut kredileri 4 milyar 4 milyon TL artarak 816,06 milyar TL'ye, taşıt kredileri ise 32 milyon TL yükselişle 42,11 milyar TL'ye ulaştı.

Mevduatta gerileme yaşandı

Toplam mevduat aynı haftada 145 milyar 751 milyon TL azalarak 31 trilyon 60,4 milyar TL'den 30 trilyon 914,6 milyar TL'ye geriledi.

Gerçek kişilerin mevduatı 117 milyar 8 milyon TL artışla 17 trilyon 345,5 milyar TL'ye çıkarken ticari kuruluşların mevduatı 479 milyar 690 milyon TL azalarak 10 trilyon 831,3 milyar TL'ye indi. Resmî ve diğer kuruluşların mevduatı ise 216 milyar 930 milyon TL artarak 2 trilyon 737,8 milyar TL oldu.

Takipteki alacaklar yükseldi

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 191 milyon TL'den 157 milyon TL'ye geriledi. Takipteki alacaklar 8 milyar 460 milyon TL artarak 818,53 milyar TL'ye yükselirken toplam menkul değerler 7 trilyon 789,7 milyar TL olarak kaydedildi.

Bankacılık sektörünün yasal özkaynakları 5 trilyon 926,7 milyar TL'ye yükseldi. Yabancı para net genel pozisyonu 39,99 milyar TL'den 35,87 milyar TL'ye gerilerken bilanço içi yabancı para pozisyonu eksi 2 trilyon 576,3 milyar TL, bilanço dışı yabancı para pozisyonu 2 trilyon 612,1 milyar TL oldu.