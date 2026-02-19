Bankacılık sektöründe kredi ve mevduat hacmi artış gösterdi

Söz konusu haftada tüketici kredileri 3 trilyon 26 milyar TL olarak kaydedildi. Önceki haftada tüketici kredileri 3 trilyon TL düzeyindeydi. Bireysel kredi kartı bakiyesi 2 trilyon 923 milyar TL’ye yükselirken, önceki haftada bu tutar 2,86 trilyon TL seviyesinde bulunuyordu.

Ticari ve diğer krediler 17 trilyon 967 milyar TL olarak gerçekleşti. Bir önceki haftada ticari ve diğer krediler 17,86 trilyon TL seviyesindeydi. Taksitli ticari krediler ise 3 trilyon 630 milyar TL’ye yükseldi. Önceki haftada bu kalem 3,60 trilyon TL olarak açıklanmıştı.

Kurumsal kredi kartları bakiyesi 850,12 milyar TL’ye yükselirken, önceki haftada 840,39 milyar TL düzeyinde bulunuyordu. Takipteki alacaklar 639,82 milyar TL olarak kaydedildi. Bir önceki haftada takipteki alacaklar 633,61 milyar TL seviyesindeydi.

Bankacılık sektörünün toplam menkul değerleri 7 trilyon 128 milyar TL’ye çıktı. Önceki hafta toplam menkul değerler 7,04 trilyon TL düzeyinde bulunuyordu.

Toplam mevduat 27 trilyon 856,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Bir önceki haftada toplam mevduat 27,46 trilyon TL seviyesindeydi. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2,23 milyar TL’ye gerilerken, önceki haftada 2,51 milyar TL olarak kaydedilmişti.

Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 9 trilyon 443 milyar TL’ye yükseldi. Önceki hafta bu kalem 9,33 trilyon TL seviyesinde bulunuyordu.

Bankalarda saklanan menkul değerler 4 trilyon 199,4 milyar TL olarak açıklandı. Önceki haftada bankalarda saklanan menkul değerler 4,10 trilyon TL seviyesindeydi. Yurt içi yerleşikler adına saklanan menkul değerler 3 trilyon 407,3 milyar TL’ye yükselirken, önceki hafta 3,35 trilyon TL olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşikler adına saklanan menkul değerler ise 792,07 milyar TL olarak gerçekleşti. Önceki hafta bu tutar 749,52 milyar TL düzeyindeydi.

Bilanço içi yabancı para pozisyonu -2 trilyon 369,7 milyar TL olurken, önceki haftada -2,28 trilyon TL seviyesindeydi. Bilanço dışı yabancı para pozisyonu 2 trilyon 364,0 milyar TL olarak kaydedildi. Bir önceki haftada bu kalem 2,26 trilyon TL düzeyindeydi.

Yabancı para net genel pozisyonu -5,73 milyar TL olarak açıklandı. Önceki haftada yabancı para net genel pozisyonu -12,55 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.

Yasal özkaynaklar 5 trilyon 314,4 milyar TL’ye yükseldi. Bir önceki haftada yasal özkaynaklar 5,30 trilyon TL düzeyinde açıklanmıştı.