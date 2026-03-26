Bankacılık sektöründe krediler geriledi, mevduat azaldı

Tüketici kredileri 3 trilyon 46,7 milyar TL’ye düşerken, bireysel kredi kartları bakiyesi 2 trilyon 864,0 milyar TL oldu. Ticari ve diğer krediler ise 18 trilyon 408,1 milyar TL’ye yükseldi. Taksitli ticari krediler 3 trilyon 750,7 milyar TL’ye çıkarken, kurumsal kredi kartları 877,58 milyar TL seviyesine ulaştı.

Takipteki alacaklar 664,79 milyar TL’ye yükselirken, toplam menkul değerler 7 trilyon 237 milyar TL olarak kaydedildi. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı ise 28 trilyon 214,1 milyar TL’ye geriledi.

Aynı dönemde gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 9 trilyon 650 milyar TL’ye yükselirken, bankalarda saklanan menkul değerler 4 trilyon 87,1 milyar TL oldu. Yurt içi yerleşikler adına saklanan menkul değerler 3 trilyon 421,5 milyar TL’ye, yurt dışı yerleşikler adına saklanan menkul değerler ise 665,59 milyar TL’ye çıktı.

Bilanço içi yabancı para pozisyonu -1 trilyon 814,5 milyar TL olurken, bilanço dışı yabancı para pozisyonu 1 trilyon 843,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Yabancı para net genel pozisyonu 29,22 milyar TL’ye yükseldi.

Yasal özkaynaklar 5 trilyon 469,2 milyar TL seviyesine çıkarken, Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları 355 milyon TL azalarak 1,57 milyar TL’ye geriledi.