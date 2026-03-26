Bankacılık sektöründe krediler geriledi, mevduat azaldı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 19 Mart haftasına ilişkin açıkladığı verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 24 trilyon 318,8 milyar TL’ye geriledi. Önceki hafta toplam krediler 24 trilyon 352,2 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.
Tüketici kredileri 3 trilyon 46,7 milyar TL’ye düşerken, bireysel kredi kartları bakiyesi 2 trilyon 864,0 milyar TL oldu. Ticari ve diğer krediler ise 18 trilyon 408,1 milyar TL’ye yükseldi. Taksitli ticari krediler 3 trilyon 750,7 milyar TL’ye çıkarken, kurumsal kredi kartları 877,58 milyar TL seviyesine ulaştı.
Takipteki alacaklar 664,79 milyar TL’ye yükselirken, toplam menkul değerler 7 trilyon 237 milyar TL olarak kaydedildi. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı ise 28 trilyon 214,1 milyar TL’ye geriledi.
Aynı dönemde gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 9 trilyon 650 milyar TL’ye yükselirken, bankalarda saklanan menkul değerler 4 trilyon 87,1 milyar TL oldu. Yurt içi yerleşikler adına saklanan menkul değerler 3 trilyon 421,5 milyar TL’ye, yurt dışı yerleşikler adına saklanan menkul değerler ise 665,59 milyar TL’ye çıktı.
Bilanço içi yabancı para pozisyonu -1 trilyon 814,5 milyar TL olurken, bilanço dışı yabancı para pozisyonu 1 trilyon 843,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Yabancı para net genel pozisyonu 29,22 milyar TL’ye yükseldi.
Yasal özkaynaklar 5 trilyon 469,2 milyar TL seviyesine çıkarken, Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları 355 milyon TL azalarak 1,57 milyar TL’ye geriledi.