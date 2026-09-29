Bankacılık sektörünün 8 aylık kârı 676 milyar lirayı aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türk bankacılık sektörünün ağustos ayına ilişkin konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı.

BDDK'nin açıklamasına göre bankaların Kuruma raporladığı verilere göre, ağustos itibarıyla sektörün aktif büyüklüğü 55 trilyon 743 milyar 429 milyon lira oldu. Sektörün aktif toplamı, 2025 yıl sonuna göre yüzde 18,7 ya da 8 trilyon 796 milyar 631 milyon lira arttı.

En büyük aktif kalemi olan krediler, 2025 yıl sonuna göre yüzde 21,7 artışla 28 trilyon 156 milyar 437 milyon liraya, menkul değerler ise yüzde 13,5 artışla 7 trilyon 957 milyar 48 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,92 oldu.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı olan mevduat, 2025 yıl sonuna göre yüzde 18,1 artışla 32 trilyon 157 milyar 64 milyon liraya çıktı. Özkaynak toplamı da aynı dönemde yüzde 14,8 artarak 4 trilyon 771 milyar 159 milyon liraya ulaştı.

Sektörün ocak-ağustos döneminde net kârı 676 milyar 307 milyon lira olurken, ağustos ayı net kârı 79 milyar 912 milyon lira oldu. Sektörün sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,60 seviyesinde bulunuyor.