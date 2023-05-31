Bankacılık sektörünün kârı nisanda 39 milyar TL oldu

Bankacılık sektörünün Ocak-Nisan döneminde net kârı, artış hızı azalan net faiz gelirlerinin etkisiyle geçen yıl aynı döneme göre yüzde 47.4 artışla 144.7 milyar lira oldu. Sektörün geçen sene Ocak-Nisan dönemi net kârı, net faiz gelirlerinin de desteği ile bir önceki yıla göre yüzde 374 artmıştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurmu'nun (BDDK) Nisan verilerine göre sektörün kredileri 2022 sonuna göre yüzde 17.6 artışla 8.91 trilyon lira olurken, toplam aktifleri de yüzde 14.2 artarak 16.4 trilyon lira büyüklüğe ulaştı.

Sektörün net faiz gelirleri ise Ocak-Nisan döneminde yüzde 17 artışla 189.7 milyar TL oldu.

Bankacılık sektörünün, bu sene ikinci yarıdan sonra mevduat-kredi faiz makasından dolayı zarar yazmaya başlaması beklenirken, kârın da geçen senenin altında kalaması bekleniyor.

Sektör, uygulanan ekonomik model kapsamında son bir buçuk yılda bilançolarının yapısını değiştirecek 100'den fazla düzenlemeye maruz kaldı. Bunlardan en önemlisi ise bazı kredi türlerinde başlayan son olarak bireysel kredileri de kapsayan, kredi karşılığı zorunlu Hazine tahvili tutma yükümlülüğü oldu.

BDDK aylık verilere göre, Nisan sonunda mevduatlar 10.35 trilyon lira olurken, sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) yüzde 16.98 oldu.