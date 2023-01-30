Bankacılık sektörünün kârı yüzde 366 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankacılık sektörüne ilişkin Aralık 2022 verilerini açıkladı. Aralık 2022’de bankaların net karı 433 milyar 457 milyon lira olurken Aralık 2021’e göre yüzde 366,37 artış gösterdi. Aralık 2021’de bankacılık sektörünün toplam net karı 92.4 milyar lira seviyesindeydi.

BDDK verilerine göre, Aralık 2022 döneminde sektörün, aktif büyüklüğü 14 trilyon 344 milyar 402 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 yılsonuna göre 5 trilyon 128 milyar 939 milyon TL arttı. Aralık 2022 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 7 trilyon 580 milyar 668 milyon TL, menkul değerler 2 trilyon 370 milyar 22 milyon TL hesaplandı.

2021 yılsonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 55,7, krediler toplamı yüzde 54,7, menkul değerler toplamı da yüzde 60,5 artış gösterdi. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,10 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2021 yılsonuna göre yüzde 67,1 artışla 8 trilyon 861 milyar 858 milyon TL’ye yükselirken 2021 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 97,1 artışla 1 trilyon 407 milyar 74 milyon TL’ye çıktı. Aralık 2022 döneminde sektörün dönem net kârı 433 milyar 457 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 19,46 seviyesinde bulunuyor.