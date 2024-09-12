Bankacılık sektörünün kredi hacmi 14,6 trilyon lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 6 Eylül itibarıyla 35 milyar 903 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde kredi hacmi 14 trilyon 587 milyar 200 milyon liradan 14 trilyon 623 milyar 103 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 137 milyar 376 milyon lira azalarak 17 trilyon 303 milyar 996 milyon liraya geriledi.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 801 milyar lira oldu

Tüketici kredilerinin tutarı, 6 Eylül itibarıyla 3 milyar 454 milyon lira artışla 1 trilyon 800 milyar 534 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 458 milyar 735 milyon lirası konut, 81 milyar 75 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 260 milyar 723 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 11 milyar 585 milyon lira artarak 1 trilyon 851 milyar 257 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,1 artışla 1 trilyon 587 milyar 583 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 550 milyar 671 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 36 milyar 912 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 6 Eylül itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 312 milyon lira artışla 257 milyar 227 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 192 milyar 537 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 172 milyon lira yükselerek 3 trilyon 138 milyar 402 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 1,2 ve 19 milyar 692 milyon liralık azalışla 1 trilyon 574 milyar 752,4 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 9,1'ine geriledi.