Bankacılık sektörünün kredi hacmi 8 trilyon lirayı aştı

İSTANBUL / EKONOMİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 24 Şubat itibarıyla 93 milyar 451 milyon lira artışla 7 trilyon 908 milyar 192 milyon liradan 8 trilyon 1 milyar 643 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), 57 milyar 334 milyon lira yükselerek 9 trilyon 436 milyar 198 milyon liraya ulaştı. Verilere göre, tüketici kredileri, 24 Şubat itibarıyla 44 milyar 644 milyon lira artışla 1 trilyon 185 milyar 434 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 367 milyar 685 milyon lirası konut, 56 milyar 415 milyon lirası taşıt ve 761 milyar 334 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 489 milyon lira artarak 984 milyar 842 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 3,1 artışla 503 milyar 226 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 258 milyar 314 milyon lirası taksitli, 244 milyar 912 milyon lirası taksitsiz oldu. BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 24 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre 637 milyon lira azalarak 160 milyar 465 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 140 milyar 434 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.