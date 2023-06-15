Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 9 Haziran ile biten haftada 571 milyar 757 milyon 559 bin lira artarak 11 trilyon 291 milyar 218 milyon 462 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,1 artışla 6 trilyon 202 milyar 520 milyon 524 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 11,4 artarak 4 trilyon 593 milyar 622 milyon 264 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 208 milyar 421 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 173,7 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 9 Haziran itibarıyla 1 milyar 641 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,5 artarak 1 trilyon 299 milyar 721 milyon 719 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 2,8 artışla 1 trilyon 49 milyar 877 milyon 797 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 1,1 yükselişle 1 trilyon 37 milyar 355 milyon 185 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 397 milyar 71 milyon 325 bin lirası konut, 63 milyar 710 milyon 418 bin lirası taşıt ve 838 milyar 939 milyon 976 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 9 Haziran ile biten haftada 333 milyar 750 milyon 405 bin lira artarak 9 trilyon 255 milyar 139 milyon 729 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,3 artış kaydetti.