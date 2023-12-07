Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 1 Aralık ile biten haftada 19 milyar 613 milyon 24 bin lira artarak 14 trilyon 585 milyar 45 milyon 134 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,17 azalışla 8 trilyon 255 milyar 987 milyon 813 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,01 yükselerek 5 trilyon 693 milyar 414 milyon 920 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 208 milyar 108 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 175 milyar 638 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 1 Aralık itibarıyla 773 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,51 artarak 1 trilyon 392 milyar 372 milyon 70 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,62 yükselişle 1 trilyon 218 milyar 432 milyon 64 bin lira, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 3,33 artışla 1 trilyon 433 milyar 991 milyon 658 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 397 milyar 385 milyon 947 bin lirası konut, 69 milyar 318 milyon 614 bin lirası taşıt ve 925 milyar 667 milyon 509 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 1 Aralık ile biten haftada 90 milyar 316 milyon 542 bin lira artarak 10 trilyon 876 milyar 930 milyon 933 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,27 artış kaydetti.