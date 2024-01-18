Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalararası dahil) 12 Ocak ile biten haftada 319 milyar 651 milyon 471 bin lira artışla 15 trilyon 426 milyar 318 milyon 828 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,2 yükselişle 8 trilyon 862 milyar 215 milyon 143 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,3 artışla 5 trilyon 957 milyar 250 milyon 989 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 210 milyar 76 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 176 milyar 998 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 12 Ocak itibarıyla 926 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,5 artarak 1 trilyon 437 milyar 541 milyon 651 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,5 yükselişle 1 trilyon 277 milyar 32 milyon 448 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,6 artışla 1 trilyon 574 milyar 257 milyon 358 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 394 milyar 982 milyon 905 bin lirası konut, 72 milyar 575 milyon 984 bin lirası taşıt ve 969 milyar 982 milyon 762 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 12 Ocak ile biten haftada 83 milyar 972 milyon 393 bin lira artarak 11 trilyon 310 milyar 780 milyon 340 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,1 artış kaydetti.