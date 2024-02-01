Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalararası dahil) 26 Ocak ile biten haftada 76 milyar 220 milyon 145 bin lira artışla 15 trilyon 491 milyar 287 milyon 458 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,3 yükselişle 8 trilyon 861 milyar 301 milyon 781 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,9 artışla 6 trilyon 44 milyar 84 milyon 893 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 211 milyar 275 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 178 milyar 377 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 26 Ocak itibarıyla 1 milyar 232 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,9 artarak 1 trilyon 440 milyar 456 milyon 131 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 2,3 yükselişle 1 trilyon 313 milyar 552 milyon 465 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,9 artışla 1 trilyon 588 milyar 532 milyon 312 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 394 milyar 326 milyon 932 bin lirası konut, 71 milyar 544 milyon 504 bin lirası taşıt ve 974 milyar 584 milyon 695 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 26 Ocak ile biten haftada 92 milyar 152 milyon 417 bin lira artarak 11 trilyon 389 milyar 691 milyon 561 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,7 artış kaydetti.