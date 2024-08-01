Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 26 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 156,8 milyar lira artarak 17 trilyon 401 milyar 922 milyon 768 bin liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 17 trilyon 401 milyar 922 milyon 768 bin liraya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 26 Temmuz ile biten haftada 156 milyar 784 milyon 422 bin lira artışla 17 trilyon 401 milyar 922 milyon 768 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,84 artışla 10 trilyon 547 milyar 446 milyon 517 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,14 azalışla 6 trilyon 136 milyar 573 milyon 343 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 195 milyar 978 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 165 milyar 186 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 26 Temmuz itibarıyla 771 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,95 artarak 1 trilyon 656 milyar 314 milyon 294 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,66 artışla 1 trilyon 598 milyar 83 milyon 376 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 1,87 yükselişle 1 trilyon 962 milyar 189 milyon 389 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 405 milyar 562 milyon 422 bin lirası konut, 66 milyar 942 milyon 635 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 183 milyar 809 milyon 237 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 26 Temmuz ile biten haftada 79 milyar 828 milyon 975 bin lira artarak 13 trilyon 545 milyar 101 milyon 709 bin liraya geriledi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,56 artış kaydetti.