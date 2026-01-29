Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 23 Ocak ile biten haftada yüzde 2,1 artışla (587 milyar 853 milyon 972 bin lira) 28 trilyon 625 milyar 389 milyon 553 bin liradan 29 trilyon 213 milyar 243 milyon 525 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası (TL) cinsi mevduat yüzde 0,1 artarak 15 trilyon 616 milyar 220 milyon 877 bin liraya çıkarken yabancı para (YP) cinsinden mevduat önceki seviyesinin yüzde 4 üzerinde 9 trilyon 964 milyar 600 milyon 960 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 269 milyar 405 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 230 milyar 987 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 23 Ocak itibarıyla 1 milyar 763 milyon dolarlık artış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,1 artışla 5 trilyon 686 milyar 872 milyon 885 bin liraya çıktı.

Söz konusu kredilerin 687 milyar 21 milyon 623 bin lirası konut, 49 milyar 44 milyon 642 bin lirası taşıt, 2 trilyon 203 milyar 518 milyon 637 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 747 milyar 287 milyon 983 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 23 Ocak ile biten haftada 123 milyar 337 milyon 692 bin lira artarak 22 trilyon 575 milyar 304 milyon 206 bin liraya yükseldi.