Bankacılık sektörünün net kârı geriledi

Bankacılık sektöründe, net faiz gelirlerinin kâra katkısı azalırken, sektörün ocak ayı net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 18.6 düşüşle yaklaşık 32 milyar TL oldu.

Sektörün net faiz gelirleri ocakta geçen yıl aynı döneme göre yüzde 3.3 artışla 53.94 milyar TL oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Ocak ayı verilerine göre, krediler geçen sene sonuna göre yüzde 2.2 artışla 11.94 trilyon lira olurken, ocakta takipteki kredi rasyosu ise yüzde 1.60 olarak gerçekleşti.

Bankacılık sektörünün ocak sonunda mevduatları ise 14.95 trilyon TL oldu.

Sektörünün aktifleri ocak sonu itibarıyla 23.89 trilyon TL olurken, sektörün SYR'si de yüzde 16.89 olarak gerçekleşti.